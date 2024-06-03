網上熱話｜小紅書瘋傳香港露宿攻略 體驗瞓街+公園 港人嘩然：咁辛苦落嚟做乜

內地旅客的旅遊形式多元化又變得快，與以往來港的大買特買不同，近年他們潮興「特種兵式」旅遊，意指用最少的時間和金錢，遊覽最多的地方。惟香港地出名百物騰貴，要慳錢遊香港，的確需要一些心得和經驗。早前，有連登仔就有驚人發現，直指近日小紅書竟然出現大批香港露宿攻點略，全因一眾內地旅客想連酒店住宿錢都慳埋，紛紛教路如何透過瞓街、瞓公園等形式慳錢，引來大批港人為之側目！

連登仔驚揭小紅書新趨勢 大批香港露宿街頭攻略 內地旅客的旅行形式一向多元化且變化萬千，由疫情前「水貨客」式到處大手入貨，到近年的「特種兵式」慳到盡旅遊模式，全部都有他們獨特的風格。惟近日有連登仔就有驚人發現，直指內地客又有最新的遊港模式，全因小紅書上突然出現大批露宿街頭攻略，主打「流浪漢式」旅遊。有指因為香港的酒店價格甚高，一眾想去旅行去到盡的內地客，只好出盡方法在住宿上慳錢，誓要用最少洗費玩盡香港。

內地旅客新體驗 分享瞓街+公園心得 從連登仔分享的截圖中，可見小紅書出現大批以「香港流浪街頭」、「香港免費過夜體驗」、「露宿街頭體驗」等做標題的發文或影片。在相關帖文中，可見有內地旅客直指因為「預算有限」，但仍想在香港「玩兩、三天」，因而想了解「睡公園的注意事項」。大批有經驗人士即時紛紛傳授經驗，教路指「有運動場的公園旁邊可以免費沖熱水澡」、「在亭子裡搭帳篷睡覺」，更揚言在落大雨、酷熱或寒冷天氣警告下，「可以去社區中心享用福利」。