網上熱話｜小紅書盛讚香港10大優勢！廁所夠乾淨都上榜 另有1物震驚內地網民

不時都有內地人在小紅書分享來港攻略或心得，當中有讚有彈，但多數都會看到他們比較兩地的優點及缺點。今次就總結了小紅書網民大讚香港擁有的10大優勢，未知你又是否同意呢？

1.廁所夠乾淨 最多內地網民提及的就是香港的廁所大多都十分乾淨，更有部分網民視香港特定商場的廁所是打卡點，在小紅書上分享廁所打卡攻略。

2.灰塵少 除了廁所夠乾淨外，亦有人指香港的街道雖然人多車多，但整體灰塵算少，而且清潔工人定時會清潔街道，十分乾淨。 3.好客之都 雖然不時看到香港街頭或交通工具上的罵戰，但有內地旅客就認為香港人大多都十分熱情及好客，當他們問路時亦會耐心解答。

4.無障礙設施 有內地網民留意香港不少地方都設有無障礙設施，對有需要人士有極高的包容和關懷，更指香港的無障礙設施比起內地更加方便。

5.安靜 網民指出香港人一般都不會發出太大噪音，包括在餐廳或路上都不會聽到有人高聲交談，更強調香港的店舖不會在街道上用「大聲公」拉客。 6.車身乾淨 香港除了廁所乾淨和街道少灰塵外，內地網民亦大讚香港馬路上的車一般都十分乾淨，車身大部分都光鮮亮麗，相反內地很多車都像「蒙上一層灰」。

7.街景 去旅行自然想到處打卡，一眾內地遊客除了去廁所打卡之外，亦會到香港不同街道上影相留念，大讚街道具有香港特色，夠晒特別。

8.特別字體 提到香港的街道具有特色，很大程度因為部分街頭仍然留有傳統燈牌或門牌，內地網民就大讚香港這種獨有的特別字體，「行書或楷書，紅色白底極具美感」。

9.鬆弛感 內地網民表示香港人大多都具有鬆弛感，意指不會太在意別人的目光，大部分人走到街上都是各做各的事，不會互相評論或指指點點。 10.港產片 除了以上特色外，當然唔少得香港文化帶來的正面影響，不少內地網民都表示自己從小就接觸香港電影，每次來港都像走入電影世界，令香港這個城市增加了一份「高級感」。