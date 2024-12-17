聘請工人姐姐向來是一門高深學問，除了要搵到負責任及信得過的中介外，其實亦好睇自己與家人同工人姐姐是否相處得來。不過近日一位僱主就無咁好彩，只因她所聘請的工人姐姐一直態度懶散不突止，最近又因1事要求辭職，但於離職後短短1星期即時表示後悔，令僱主不禁表示從此對請工人有陰影！
工人姐姐態度懶散 因1事火速辭職
這位僱主在社交平台上發文，指工人姐姐40 歲，已離婚，並有3名子女，不過她一直態度懶散，而且廚藝又差，「工人姐姐說工作很辛苦，應該回印尼退休，佢全日大部份時間坐在家中看電視，上網，煲電話粥，有鬼辛苦咩！」不過事主一家三口選擇持續忍受對方行為，直到最近該名工人姐姐竟突然提出要辭職！
據她所說，工人姐姐在網上結識了一名「印尼男神」，男神除了提出想給予姐姐一個家，建議她即時退休回鄉外，更揚言願意養埋她本身的3個仔女，冧到爆的她自己馬上答應，更火速與僱主辭職，要求返印尼。
7日後即後悔欲回歸
唔想阻姐姐幸福的事主當然即時答應，沒料到姐姐辭職回鄉短短一星期後已即時後悔，並主動與事主聯絡表示想回歸！在事主詢問是否男神出咗啲咩事的時候，工人姐姐僅簡短地回答「帥哥死了」，可惜的是事主已沒有意欲邀請她回港。
僱主坦言怕怕 網民：好彩佢辭職
經過今次事件後，事主坦言已被這位工人姐姐嚇怕，一家人亦無意再請任何外傭，揚言「有印傭恐懼症，不敢再請家務助理」。不少網民都留言表示認同聘請外傭是一門十分高深的學問，更有人笑稱「因為無野俾佢做，所以好辛苦晌家中看電視，上網，煲電話粥」、「好彩佢自己辭職而唔係搏炒」、「都叫幫你慳返一筆」、「俾人呃晒d錢又要回來工作」。