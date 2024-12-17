聘請工人姐姐向來是一門高深學問，除了要搵到負責任及信得過的中介外，其實亦好睇自己與家人同工人姐姐是否相處得來。不過近日一位僱主就無咁好彩，只因她所聘請的工人姐姐一直態度懶散不突止，最近又因1事要求辭職，但於離職後短短1星期即時表示後悔，令僱主不禁表示從此對請工人有陰影！

工人姐姐態度懶散 因1事火速辭職

這位僱主在社交平台上發文，指工人姐姐40 歲，已離婚，並有3名子女，不過她一直態度懶散，而且廚藝又差，「工人姐姐說工作很辛苦，應該回印尼退休，佢全日大部份時間坐在家中看電視，上網，煲電話粥，有鬼辛苦咩！」不過事主一家三口選擇持續忍受對方行為，直到最近該名工人姐姐竟突然提出要辭職！

據她所說，工人姐姐在網上結識了一名「印尼男神」，男神除了提出想給予姐姐一個家，建議她即時退休回鄉外，更揚言願意養埋她本身的3個仔女，冧到爆的她自己馬上答應，更火速與僱主辭職，要求返印尼。