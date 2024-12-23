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生活
2024-12-23 10:00:00

網上熱話｜年尾離職潮！網民分享5大離職前徵兆 笑容開始增加都算？

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網上熱話｜年尾離職潮！網民分享5大離職前徵兆 笑容開始增加都算？

網上熱話｜年尾離職潮！網民分享5大離職前徵兆 笑容開始增加都算？

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一年容易又年尾，年尾除了是送舊迎新的時節，亦是離職的熱門時間。近日有網民在社交平台上發文，分享5大打工仔離職前徵兆，引來大批網民熱烈討論！

圖片來源：TBS《逃避雖可恥但有用》劇照

圖片來源：TBS《逃避雖可恥但有用》劇照

5大離職前徵兆｜1.雜物byebye

不少人都習慣在辦公桌上擺放一些私人物品或擺設，盼能為工作增添少許色彩，因此當一個人的辦公桌「越來越乾淨，物品越來越少」時，就明顯為了離職做準備。

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圖片來源：ViuTV《和解在後》劇照

圖片來源：ViuTV《和解在後》劇照

5大離職前徵兆｜2.偷偷聽電話

現時大部分人都習慣用訊息交流，會致電的大多只有廣告和騙徒，因此當有打工仔不時「偷偷離開辦公室去接電話」時，就極大機會是面試通知，又或是下家打嚟派Offer！

5大離職前徵兆｜3.準時收工

第3點是「變得超準時下班」，有時眼見老細未走，多多少少都會唔好意思太準時離去，但離職mode的人就唔同，不需要再理會老細面色，夠鐘就準時收工走人。

圖片來源：ViuTV《和解在後》劇照

圖片來源：ViuTV《和解在後》劇照

5大離職前徵兆｜4.頻頻放假

打工仔有時返工返到無時間放假，儲埋儲埋一大堆假的時候，可以選擇在離職後頻頻請假清假，減少留在辦公室的時間，賺到最後一刻。

圖片來源：ViuTV《IT狗》劇照

圖片來源：ViuTV《IT狗》劇照

5大離職前徵兆｜5.量化努力

打工仔為公司仆心仆命，但人工就永遠加得少少，因此在遞信後扮工等last day的時候，部分打工仔就會「開始計算自己為公司賺多少錢」，大多數都會愈計愈唔甘心，認為自己辭職的決定十分明智。

圖片來源：SBS《初次見面我愛你》劇照

圖片來源：SBS《初次見面我愛你》劇照

圖片來源：Threads 圖片來源：Threads 圖片來源：Threads 圖片來源：Threads

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