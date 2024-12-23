一年容易又年尾，年尾除了是送舊迎新的時節，亦是離職的熱門時間。近日有網民在社交平台上發文，分享5大打工仔離職前徵兆，引來大批網民熱烈討論！

不少人都習慣在辦公桌上擺放一些私人物品或擺設，盼能為工作增添少許色彩，因此當一個人的辦公桌「越來越乾淨，物品越來越少」時，就明顯為了離職做準備。

5大離職前徵兆｜2.偷偷聽電話

現時大部分人都習慣用訊息交流，會致電的大多只有廣告和騙徒，因此當有打工仔不時「偷偷離開辦公室去接電話」時，就極大機會是面試通知，又或是下家打嚟派Offer！

5大離職前徵兆｜3.準時收工

第3點是「變得超準時下班」，有時眼見老細未走，多多少少都會唔好意思太準時離去，但離職mode的人就唔同，不需要再理會老細面色，夠鐘就準時收工走人。