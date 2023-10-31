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生活
2023-10-31 18:00:00

網上熱話｜廣州地鐵為乘客提供卸妝水 因1事要求必須素顏上車 網民竟稱可以理解

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網上熱話｜廣州地鐵為乘客提供卸妝水 因1事要求必須素顏上車 網民竟稱可以理解

網上熱話｜廣州地鐵為乘客提供卸妝水 因1事要求必須素顏上車 網民竟稱可以理解

不少人出門都習慣化妝，不止是因為貪靚，大部分人日常化妝主要為了令自己有更好的氣息，為忙碌生活而捱到殘晒的樣貌添上一絲生氣。不過，早前有乘客在乘搭廣州地鐵時，就驚見站內有職員向乘客提供卸妝水，而一群人站在車站上紛紛卸妝，全因廣州地鐵1事要求部分乘客必須卸妝後方可上車。這個現象引起網民關注，有網民表示這個做法「管得也太寬了」，亦有大批網民力撐地鐵做法，不但直指「可以理解」，更揚言「非常合理」！

不過，早前有乘客在乘搭廣州地鐵時，就驚見站內有職員向乘客提供卸妝水，而一群人站在車站上紛紛卸妝，全因廣州地鐵1事要求部分乘客必須卸妝後方可上車。（圖片來源：微博）

不過，早前有乘客在乘搭廣州地鐵時，就驚見站內有職員向乘客提供卸妝水，而一群人站在車站上紛紛卸妝，全因廣州地鐵1事要求部分乘客必須卸妝後方可上車。（圖片來源：微博）

廣州地鐵提供卸妝水 站內秒變化妝間

早前，一條在廣州地鐵站內拍攝的影片在網上瘋傳，片中可見有部分乘客在欲上車時，竟被工作人員攔下，並要求他們先將臉上妝容卸去。從片中可見，地鐵站特意為乘客提供卸妝棉及卸妝水，而大批乘客更圍繞著地鐵站內暫時設置的卸妝台，紛紛在車站內公然卸妝，令到廣州地鐵站秒變化妝間。

 

早前，一條在廣州地鐵站內拍攝的影片在網上瘋傳，片中可見有部分乘客在欲上車時，竟被工作人員攔下，並要求他們先將臉上妝容卸去。（圖片來源：微博） 從片中可見，地鐵站特意為乘客提供卸妝棉及卸妝水，而大批乘客更圍繞著地鐵站內暫時設置的卸妝台，紛紛在車站內公然卸妝，令到廣州地鐵站秒變化妝間。（圖片來源：微博） （圖片來源：微博） （圖片來源：微博）

因1事要求上車前必先卸妝 背後原因極暖心？

有指因為許多民眾為了參加廣東長隆樂園萬聖節主題活動，因而紛紛扮裝出門，惟因廣州地鐵指根據《廣州市城市軌道交通乘客守則》第13條規定，乘客禁止出現赤腳、赤膊、衣冠不整或妝容、裝扮容易引起他人不適或造成恐慌的行為，恐怖裝扮或裝扮鬼怪等驚悚形象，容易引發其他乘客圍觀甚至恐慌，存在較大安全隱患的裝扮禁止進站。因此只好在站內設置卸妝台，並主動提供卸妝棉及卸妝水，讓著扮較誇張的乘客先卸除臉上的誇張妝容。

 

因1事要求上車前必先卸妝，背後原因極暖心？（圖片來源：小紅書） 因此長隆樂園只好在站內設置卸妝台，並主動提供卸妝棉及卸妝水，讓著扮較誇張的乘客先卸除臉上的誇張妝容。（圖片來源：微博）

內地網民力撐地鐵做法：可以理解

雖然廣州地鐵這個做法背後的原因，全為避免部分裝扮會嚇親乘客從而引起公眾恐慌，實屬一個暖心又窩心的舉動，但網民的睇法就好壞參半。有網民指著扮出門就是為了「嚇人」和「應節」，直斥「一年只有一次」，不解為何廣州地鐵不能配合，惟大批網民就力撐地鐵的做法，直指「可以理解」，又揚言「有不法份子混入了就很危險」、「小朋友看到可能會做很久惡夢」，表示站方這樣做其實「非常合理」。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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