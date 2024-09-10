網上熱話｜後生女著比堅尼去泰國旅行 遇印度遊客熱情做1事 網民高呼：好恐怖！

不少人都認為去旅行最緊要去到盡，因此人在異地總會特別大膽，不論穿著打扮或社交方式都有機會與平時的自己不一樣。早前一位後生女就在社交平台上發文，分享自己到泰國旅行的經歷，引來大批網民激烈地表示真係好危險呀！

圖片來源：Unsplash@Sean Oulashin

後生女泰國旅行 沙灘遇印度遊客 早前，一位後生女在社交平台上發文，直指自己「想分享我在泰國玩遇到的事情」，從帖文和照片中，可見她身穿一套湖水綠色比堅尼到泰國的沙灘遊玩，卻沒料到「去玩水在拍照的時候遇到一堆印度人」，而她所分享的照片就引起大批網民關注！

印度遊客熱情做1事 她表示在遇上一群印度男子時，原先只有一人上前問事主「可不可以一起拍照」、「結果一個拍完後面一群人跑來拍」，令她「直接成為人形立牌」。在照片中，可見有一名印度男子摟著事主肩膀親密合照，而該名男子的右手亦疑似有所動作，單從照片中看猶如正在觸碰事主的胸部。

網民質疑被騷擾 事主現身解畫 照片的角度引起大批網民關注，有網民質疑事主為何自願被騷擾，「摟肩膀真的沒啥，只是不懂為什麼另一隻手也要亂碰，不管碰哪都很奇怪」、「原來跟陌生女生合照可以這樣摸」，亦有人指印度男子在相關方面的聲譽一向不良好，「一整群印度人上來應該是要警鈴大響」、「只能說沒事，真的是幸運」。惟事主就現身解畫，堅稱「他的手並沒有碰到我胸部，只是視角上看起來有碰到的」、「我知道印度人可能印象沒有很好，可是在當下他們其實很有禮貌」、「友人也在旁邊幫我注意，我希望大家不要誤會」。