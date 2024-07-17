網上熱話｜快餐店職員疑戴20萬名錶炸薯條 惹網民羨慕兼議論紛紛

所謂人靠衣裝，不少人身上多多少少都有一點較名貴用品。近日有內地網民在社交平台上驚訝發文，全因當他在香港幫襯快餐店時，驚見正在炸薯條的店員手上疑似戴著一隻20萬元的名錶，令他不禁驚訝問「香港是不是人均勞力士？」

圖片來源：Unsplash@Adam Bignell

內地網民驚見快餐店職員疑戴20萬名錶炸薯條 近日有內地網民在社交平台上發文，直指來港旅遊時曾幫襯一間連鎖快餐店，惟最吸引他眼球的竟然不是食物或員工質素，而是職員手腕上的名錶。在發文者上傳的照片及他的觀察，可見一位正在炸薯條的男員工手上疑似戴著一隻20萬的勞力士名錶，令他不禁感到驚訝。

驚訝香港人均勞力士 發文者震驚表示「香港快餐店員工戴20萬勞力士烤薯條」，更不禁反問「香港是不是人均勞力士？」、「為啥香港人那麼喜歡勞力士？是因為稅率低比較便宜？」、「還是因為勞力士二手錶比較保值？」亦有疑似是香港網民回應指「勞力士在香港係工具表」、「做地盤的都有水鬼」。