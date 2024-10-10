情侶之間情到濃時，的確很想做一些親密行為，不過都要睇場合！近日除了有情侶在港鐵激吻外，巴士都有人表演錫錫真人show，該對情侶似乎不知道被拍下，過程慘被車上鏡頭直播，引起一眾網民紛紛討論，更有人笑言「好睇過roadshow」！

情侶巴士熱吻 上層乘客現場直播 近日網上有不少情侶激吻的相關熱話，繼日前有情侶在港鐵上旁若無人地激吻11秒外，今日又有新搞作，有情侶在巴士上熱吻時竟被全程直播！有網民在社交平台上發布一段影片，片中可見巴士上層的電視正在直播下層情況，而鏡頭前的一對情侶就正在甜蜜錫錫，睇到一眾上層乘客心仔卜卜跳！

直播其實全因1事 是次熱吻之所以被直播，全因他們所乘搭的巴士是機場來回巴士，這類型的巴士會在下層擺放行李的位置設立鏡頭，供上層乘客觀看自己的行李狀態。惟是次這對主角就可能未知有此一著，令到二人成為上層電視直播的主角！

掀網民熱議：好睇過roadshow 這單尷尬事掀起網民熱議，有網民批評不解為何要擺上網，「情侶Kiss有咩問題，又唔係濕吻，咁保守咩」，更反問指「咁都要公審？」不過，大部分網民就認為事情有趣，「《巴士上的愛情故事》正在熱播」、「空氣為佢哋靜止」，更有人笑言「至少好睇過roadshow啦」。