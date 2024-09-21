網上熱話｜情侶拍拖1個月即沖鴛鴦浴 驚揭男友無生理反應 女友崩潰：因為我XX嗎？

情侶之間的相處方式有很多種，但如果兩者的習慣和諗法不一的話，的確容易誘發衝突。早前一位女生就在討論區上發文，指自己雖然與男友拍拖未夠1個月，但近日已首次一齊沖鴛鴦浴，惟男友在過程中卻完全沒有任何生理反應，令她不禁崩潰發文，詢問一眾網民是否與她XX有關。

情侶拍拖1個月 沖鴛鴦浴揭男友無反應 早前一位女生在討論區上發文，劈頭直指自己與男友拍拖未夠1個月，但近日已首次一齊沖鴛鴦浴。原以為終於赤裸相見的兩人會天雷勾動地火，豈料男友在整個過程中都沒有任何反應，令女友十分失望。

女友崩潰發文：因為我XX嗎？ 該名女友在討論區上崩潰表示「我在想是因為身材不好嗎？」，只因她「蠻瘦的」，而且「胸部很小」，質疑自己是否對男友「沒有吸引力」、「當初跟男友在一起的時候他說不在乎」。又將現任男友與前度比較，「我跟前任一起洗的時候，前任都有反應」，令她不禁坦言「這樣還是蠻失落的」、「單純是男友不喜歡我身材嗎​​」。