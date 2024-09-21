熱門搜尋:
國慶75周年 iPhone 16 綠置居2023 機票優惠 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 天璽．天 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-09-21 12:00:00

網上熱話｜情侶拍拖1個月即沖鴛鴦浴 驚揭男友無生理反應 女友崩潰：因為我XX嗎？

分享：
網上熱話｜情侶拍拖1個月即沖鴛鴦浴 驚揭男友無生理反應 女友崩潰：因為我XX嗎？

網上熱話｜情侶拍拖1個月即沖鴛鴦浴 驚揭男友無生理反應 女友崩潰：因為我XX嗎？

adblk5

情侶之間的相處方式有很多種，但如果兩者的習慣和諗法不一的話，的確容易誘發衝突。早前一位女生就在討論區上發文，指自己雖然與男友拍拖未夠1個月，但近日已首次一齊沖鴛鴦浴，惟男友在過程中卻完全沒有任何生理反應，令她不禁崩潰發文，詢問一眾網民是否與她XX有關。

圖片來源：TVB《幕後玩家》劇照

圖片來源：TVB《幕後玩家》劇照

情侶拍拖1個月 沖鴛鴦浴揭男友無反應

早前一位女生在討論區上發文，劈頭直指自己與男友拍拖未夠1個月，但近日已首次一齊沖鴛鴦浴。原以為終於赤裸相見的兩人會天雷勾動地火，豈料男友在整個過程中都沒有任何反應，令女友十分失望。

adblk6
圖片來源：Dcard討論區

圖片來源：Dcard討論區

圖片來源：ViuTV《大叔的愛》劇照

圖片來源：ViuTV《大叔的愛》劇照

女友崩潰發文：因為我XX嗎？

該名女友在討論區上崩潰表示「我在想是因為身材不好嗎？」，只因她「蠻瘦的」，而且「胸部很小」，質疑自己是否對男友「沒有吸引力」、「當初跟男友在一起的時候他說不在乎」。又將現任男友與前度比較，「我跟前任一起洗的時候，前任都有反應」，令她不禁坦言「這樣還是蠻失落的」、「單純是男友不喜歡我身材嗎​​」。

圖片來源：騰訊視頻《摩天大樓》劇照

圖片來源：騰訊視頻《摩天大樓》劇照

圖片來源：TVB《隱形戰隊》劇照

圖片來源：TVB《隱形戰隊》劇照

網民爆笑留言 水溫太熱VS有心無力

事主的發文引來大批網民熱烈討論，有男網民坦白回應指「你知道女生的洗澡水超他X燙嗎」、「女生的耐熱能力真的超可怕的，被沖到我嚇到趕快拿開蓮蓬頭怕她被燙傷​​」、「有沒有可能其實就是認真洗澡​​」。惟有女網民就揚言「​​不用太擔心，我前任蠻愛我的身材，但他連做的時候，都可以軟掉，更不用說洗澡了」、「分明是他不行」。

adblk7
圖片來源：Dcard討論區 圖片來源：Dcard討論區 圖片來源：Dcard討論區 圖片來源：Dcard討論區

 
 
 