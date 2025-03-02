熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-03-02 10:00:00

網上熱話｜打工仔分享00後整頓職場事跡 因1事堅拒OT：XXXX最緊要！

分享：
網上熱話｜打工仔分享00後整頓職場事跡 因1事堅拒OT：XXXX最緊要！

網上熱話｜打工仔分享00後整頓職場事跡 因1事堅拒OT：XXXX最緊要！

adblk5

退休是不少打工仔的心願，每逢早上要起身返工對很多人來說，的確是一件十分辛苦的事。不過近年有不少打工仔都在談論自從00後逐漸投身職場後，出現不少所謂「整頓」職場的風氣。日前一位自稱老餅的打工仔就在社交平台發文，分享公司一位00後以1原因堅拒OT，引來大批網民熱烈討論。

圖片來源：TBS《我要準時下班》劇照

圖片來源：TBS《我要準時下班》劇照

打工仔自稱老餅 分享00後同事趣事

這位自稱老餅的打工仔在社交平台發文，劈頭直指「講真，自從00後同事嚟咗，的確令我哋呢啲老餅好多新衝擊」。他分享一件近日發生的趣事，指公司最近正在趕project，全部人都自動自覺準備OT，該名00後同事卻我有我態度地執袋走人，令他不禁慨嘆「佢對加班嘅態度，令人羨慕又無奈」。

adblk6
圖片來源：Threads

圖片來源：Threads

因1事堅拒OT 態度大安旨意

他表示，00後同事即使知道其他同事要OT，卻依然故我地執袋，並表示「唔好意思，我今晚有瑜伽班，就夠鐘，我要走先啦！」當事主無奈地反問「你唔怕老細嬲咩？」時，對方就大安旨意地回應，「身體健康最緊要，工作係做唔完嘅，但瑜伽班唔可以miss」，隨後留下一班OT同事，自己先行離去。

圖片來源：TVING《柔美的細胞小將》劇照

圖片來源：TVING《柔美的細胞小將》劇照

事主駁唔到 網民反而力撐00後

事主聽到對方的回應後，無奈表示「我想反駁，但佢又好似無錯」，最後只好在對方收工後，留低繼續工作。帖文引起大批網民留言，網民大部分都力撐00後的工作態度，「照顧好自己心身，因為有事公司唔會養你成世」、「其實我真心唔明，點解準時放工要有罪疚感。我日日都早返過其他人，咁又唔見你讚我早返？唔好將Over Time合理化」。

圖片來源：Threads 圖片來源：Threads 圖片來源：Threads 圖片來源：Threads

入App免費換走健康產品

入App免費換走健康產品