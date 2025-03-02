退休是不少打工仔的心願，每逢早上要起身返工對很多人來說，的確是一件十分辛苦的事。不過近年有不少打工仔都在談論自從00後逐漸投身職場後，出現不少所謂「整頓」職場的風氣。日前一位自稱老餅的打工仔就在社交平台發文，分享公司一位00後以1原因堅拒OT，引來大批網民熱烈討論。

打工仔自稱老餅 分享00後同事趣事 這位自稱老餅的打工仔在社交平台發文，劈頭直指「講真，自從00後同事嚟咗，的確令我哋呢啲老餅好多新衝擊」。他分享一件近日發生的趣事，指公司最近正在趕project，全部人都自動自覺準備OT，該名00後同事卻我有我態度地執袋走人，令他不禁慨嘆「佢對加班嘅態度，令人羨慕又無奈」。

因1事堅拒OT 態度大安旨意 他表示，00後同事即使知道其他同事要OT，卻依然故我地執袋，並表示「唔好意思，我今晚有瑜伽班，就夠鐘，我要走先啦！」當事主無奈地反問「你唔怕老細嬲咩？」時，對方就大安旨意地回應，「身體健康最緊要，工作係做唔完嘅，但瑜伽班唔可以miss」，隨後留下一班OT同事，自己先行離去。

事主駁唔到 網民反而力撐00後 事主聽到對方的回應後，無奈表示「我想反駁，但佢又好似無錯」，最後只好在對方收工後，留低繼續工作。帖文引起大批網民留言，網民大部分都力撐00後的工作態度，「照顧好自己心身，因為有事公司唔會養你成世」、「其實我真心唔明，點解準時放工要有罪疚感。我日日都早返過其他人，咁又唔見你讚我早返？唔好將Over Time合理化」。