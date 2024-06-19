網上熱話｜打工仔列兼職及全職工分別 2大差異令人愈做愈灰：好驚同同事食飯

香港地出名工時長，不少打工仔留在公司的時間比留在家中還要長，在見同事仲多過見家人的情況下，能與同事和平相處絕對是一件十分重要的事。早前一位連登仔就在討論區上發文，灰爆表示「有冇人一開始返full time個陣，以為可以同同事做到朋友」，全因他認為返兼職及全職的分別極大，當中更有2大差異，令他愈做愈灰，引來網民反轟他「好天真好傻」！

打工仔灰爆發文 返全職難與同事做朋友 打工仔最重視的除了人工和花紅外，同事關係亦十分重要，有好同事的話就算有西上司，都能夠有人與你站在同一陣線，對返工的情緒和精神健康十分重要。早前有連登仔在討論區上發文，直指「有冇人一開始返full time個陣，以為可以同同事做到朋友」，全因兼職和全職都做過的他認為兩者的差異極大，最明顯的莫過於難與全職同事做朋友，令他返工返到十分灰心。

兼職全職分別大 2大差異令人愈做愈灰 發文者稱「一開始返part time個陣，大家返工好似返學咁，一起做野好易就熟」，而「去到返full time，完全係唔同世界，一去到公司就發現其實好難」。他更列出兩者的2大差異，包括「年齡」上，「就算差5年個世界觀已經唔同咗，話題可以好唔同」、「諗下點搭嗲都辛苦，久而久之聽下人地講野就算」。其次在於「啲同事原本已經係熟，有圈子」、「身為一個插班生，要自己去埋堆真係好難，人地又未必歡迎你」。