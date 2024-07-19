網上熱話｜打工仔大病初癒慘被裁員 做足5年方為當初1決定後悔

在乜都講錢的香港地生活，突然被告知無咗份工，都真係幾傍偟。早前一位在公司盡心盡力做足5年的打工仔在討論區上發文，直指自己在公司暈低兼發現身患重病，雖然他目前已痊癒，準備照常返工，沒料到突然接獲不被續約的惡耗，這次經歷令他對當初1個決定十分後悔！

打工仔返工期間暈低 大病初癒慘被裁員 早前一位打工仔在討論區上發文，他表示自己是一位合約員工，惟早幾個月在公司突然暈低，及後發現原來身體「有大病」。發現自己身患重病之後，事主一直努力抗病，而近日亦已大病初癒，準備如常上班，豈料卻收到老闆通知不會為其續約，令他十分崩潰。

盡心盡力5年 為當初1決定後悔 事主憶述，在這間公司已工作5年多，一直為公司仆心仆病，原以為大病初癒後生活能重回正軌，沒料到老東家不念人情，「老闆話今年經濟差﹐下個月唔同我續約」。而當他詢問其他同事時，發現「個個都傾緊續約﹐只係得我冇」，令他不禁慨嘆「人情冷暖﹐我明白公司驚我再有事請病假蝕錢﹐所以cut lose」，又對自己當初「後生個時貪人工高啲做合約」，現時人到中年「真係有啲後悔」。