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生活
2023-10-22 18:00:00

網上熱話｜打工仔簡短又不失霸氣辭職信曝光 控訴公司2大孤寒行為網民表示要save低

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網上熱話｜打工仔簡短又不失霸氣辭職信曝光 控訴公司2大孤寒行為網民表示要save低

網上熱話｜打工仔簡短又不失霸氣辭職信曝光 控訴公司2大孤寒行為網民表示要save低

相信每個打工仔都會有不止一次的辭職念頭，特別是當你的付出和收穫不成正比時，總會想鬧爆公司然後霸氣地遞上辭職信，向外宣布自己「唔撈」。惟大部分人因為要糊口搵食，基本上不太過份的情況都只能默默忍受。早前，一位打工仔就決定唔再忍，不但痛定思痛後決定辭職，更將自己所寫的一封簡短又不失霸氣辭職信於網上曝光。他的行文用字十分直接，公然力數2大孤寒行為，獲一眾網民大讚寫得好，更紛紛表示要save低以備不時之需！

早前，一位打工仔就決定唔再忍，不但痛定思痛後決定辭職，更將自己所寫的一封簡短又不失霸氣辭職信於網上曝光。（圖片來源：小紅書）

早前，一位打工仔就決定唔再忍，不但痛定思痛後決定辭職，更將自己所寫的一封簡短又不失霸氣辭職信於網上曝光。（圖片來源：小紅書）

打工仔痛定思痛決定辭職 公開簡短又不失霸氣辭職信

相信劈炮唔撈絕對是不少打工仔的願望之一，只因大部分打工仔的付出和收獲均不成正比，需要負責的工作越來越多，而人工卻永遠追不上通漲，有時的確都覺得十分無奈。早前，一位打工仔經過深思熟慮後，終於決定辭去本身的工作，而在一般的辭職信中，大多都需要簡單列明一下辭職原因和last day的日期，至少對公司的不滿則會「好來好去」地掩飾隱瞞。惟這位打工仔可能對公司積怨太多，不但將對公司的所有不滿全數在辭職信中清楚列明，更將辭職信放在網上公諸於世，獲網民大讚絕對是一封簡短又不失霸氣的辭職信！

 

而在一般的辭職信中，大多都需要簡單列明一下辭職原因和last day的日期，至少對公司的不滿則會「好來好去」地掩飾隱瞞。（圖片來源：NTV《無法成為野獸的我們》劇照）

而在一般的辭職信中，大多都需要簡單列明一下辭職原因和last day的日期，至少對公司的不滿則會「好來好去」地掩飾隱瞞。（圖片來源：NTV《無法成為野獸的我們》劇照）

力數2大孤寒行為 質問對方：想我點做落去？

從網上圖片中，可看到該名打工仔的辭職信只有短短幾行字，開首如常寫出自己希望辭職以及最後一天上班的日子，只全封信中寫得最詳盡的，竟然是離開公司的原因，足足寫了4行，毫不掩飾地大呻對公司不滿，直指「每天早上5點起床，就是為了到貴公司上班，可是薪水從未上漲，更重要的是也沒有派發花紅，那麼『niao』（應為ngiao，新加坡語，意指吝嗇）』要我怎樣繼續以更好的方式為公司服務？」而信中「沒有花紅」的部分更用了黑色粗體，可見打工仔對此真的十分不滿。

 

他直指「每天早上5點起床，就是為了到貴公司上班，可是薪水從未上漲，更重要的是也沒有派發花紅，那麼『niao』（應為ngiao，新加坡語，意指吝嗇）』要我怎樣繼續以更好的方式為公司服務？」（圖片來源：電影《受夠了，我要炒老細》​​劇照）

他直指「每天早上5點起床，就是為了到貴公司上班，可是薪水從未上漲，更重要的是也沒有派發花紅，那麼『niao』（應為ngiao，新加坡語，意指吝嗇）』要我怎樣繼續以更好的方式為公司服務？」（圖片來源：電影《受夠了，我要炒老細》​​劇照）

網民大讚直接了當：要save低以備不時之需

這封辭職信曝光後，旋即引起大批網民熱議，雖然有網民批評打工仔的行文用字過於直接，而且幾乎是不留情面地數臭公司，認為不是「好來好去」的表現，更質疑寫信的打工仔是否「小朋友」、「做人說話要有餘地」、「世事難料」、「日後邊個係邊個老闆都唔定」，但大部分網民卻對他的辭職信十分讚賞，直指他的行為「夠晒直接」、「唔加人工即走啦」、「一封信塞俾佢咪算數」、「寫孤寒已經好有禮貌，應該寫縮骨」，更有網民指要「save低以備不時之需」。

 

（圖片來源：Facebook@大埔TAI PO） （圖片來源：Facebook@大埔TAI PO）
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