網上熱話｜打工仔面試被問怪問題 斑馬黑底白條定白底黑條考起求職者 求職者咁樣答即請！

見工面試對很多人來說都是一件緊張的事，有時就算事先準備幾多都好，臨場一慌亂就直接影響發揮，嚴重者更可能會大腦一片空白，唔知自己講緊乜。部分HR的面試問題亦未必直接與工作技能或經驗有關，近日Threads就流傳一位求職者被HR問「斑馬係黑底白條，定白底黑條？」，引起大批網民熱議，其實HR之所以咁問其實全因為1件事！

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打工仔見工面試 HR問怪問題 早前，Threads流傳一個求職者在見工面試時被問及的怪異問題。大多數人都會認為面試的問題圍繞著學歷背景或工作經驗，因此若突然被問到其他問題的話，確實會殺人一個措手不及。有求職者表示試過在見工時，竟被HR提問指「你覺得一隻斑馬係黑底白條，定白底黑條？」，引起大批網民熱議。

背後全為考1事 有指當時求職者聽完之後「呆咗一下」，隨即冷靜地回答「無論乜底乜條，我嘅目標都係帶領佢跑第一！」HR當時「被呢個答案嚇到有啲呆」，但最後都照出offer俾佢，更大讚佢「應變力一流」。分享事件的是一個專門幫後生仔搵工的專頁，發文者強調：「職場問答未必真係要『標準答案』，最緊要係見到你嘅創意同機智」！