網上熱話｜攝影師婚禮前因1事突然甩底 事後只賠一半 大批苦主踢爆早有前科！

不少人都視婚禮是一生人中最重要的事情，很多新人都會提早最少1年開始預備，期望能夠做得好好睇睇，萬無一失。因此，若然臨到正日先有重要人士表示未能到場，都真係幾頭痕。近日，一位女士就在網上發文鬧爆婚禮攝影師，指對方在婚禮前一天突然「甩底」，事後就連補償金額都要討價還價，帖子引來不少前苦主紛紛留言，指這位攝影師原來是「慣犯」！

攝影師婚禮前因1事突然甩底 這位女苦主在社交平台發文，直接開名怒轟一間本地攝影公司，指對方在她的婚禮前一日才突然告知當日被「double book」，在攝影師取捨應該去邊一場婚禮之時，竟以「另一pair難攪」為由，要取消事主原定拍攝，令她難以接受。

事後網上發文二次傷害 除了被一早約好的攝影師突然飛起，女事主在婚禮後更遭二次傷害，全因該婚禮攝影師在自己的社交平台上發文，讚揚自己「順利完成」撞期的新人拍攝，令她不禁嬲爆表示「見到呢個post 對我地係二次傷害，你就順利完成，我就big day前一日食唔安坐唔落」。

涉事公司事後只賠一半 事主形容經歷對新人來說「絕對係惡夢」，而涉事婚禮攝影公司事後在賠償方面亦一直討價還價，更「只肯賠一半」。事件引起網民熱議，大批網民留言怒斥攝影公司不專業，鬧爆他們「佢臨時甩底 賠一半？建議點都投訴去消委會先」、「佢係咪應該賠所有錢包括你要臨急臨忙搵新嘅攝影師呢？」、「乜鬼嘢呀仲要賠得一半？即係佢當日收咗1.5份錢喎😨 有無搞錯呀😨仲要話另一對新人難搞，仲等人哋寫埋利是畀佢🥲好鬼衰啊，呢啲人生意真係做得唔會長遠 」

大批苦主留言分享中招經歷 更令人震驚的是，原來該攝影師早有前科，不少苦主在帖子下留言「圍爐」投訴，分享中招經歷：「朋友婚禮前一日12點先話自己入咗院嚟唔到，好大方話平返$1600 比佢搵過第二個，大婚美好心情都俾佢破壞晒 各位b2b真係要好好幫佢宣揚開去，小心有人中伏」、「好驚訝原來仲有咁多受害人。朋友前年都俾佢No Show，大家都超級崩潰，之後佢臨急派第2 team人嚟，仲錯過曬朝早吉時。唔再追究但唔代表認同你失職失德。」

網民圍剿：好無恥！ 不少「無恥到極」、「仲咁理直氣壯夠膽死賠一半真係幫佢出名啦」、「做臭個行業，開名開得好」、「真係有悔意就唔會事後若無其事出個story話順利完成」。更有疑似是同行的人留言「恭喜你哋公司～出名了～全行都知了」，並指其是「婚禮界垃圾」。不過事件被公開後，涉事攝影公司亦有在社交平台發道歉聲明，先承自己的錯誤，再表示願意按事主的要求賠償。