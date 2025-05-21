相信不少人都幻想過自己的結婚安排，例如擺酒要擺幾多圍、請哪些賓客、回禮小禮物和餅卡要買邊幾款等，絕對是甜蜜的麻煩。不過，隨著時代變遷，很多新人都拋開傳統形式，找尋新類結婚方式。繼早前有新人包火鍋店放題式擺酒之後，近日又有港男分享收到1物代替傳統餅卡，獲網民大讚。

新人包火鍋店放題式擺酒未算最新穎 講起結婚擺酒，相信不少人首先諗到的都會是酒店或酒樓的傳統婚宴，大家一圍圍坐在一起，食乳豬、蟹鉗、翅等食物，並等候主持人叫你出去與一對新人影相留念。惟近年開始出現較新穎的婚禮模式，除了cocktail party及中午擺酒外，近日有人結婚「唔係酒樓，唔係去酒店擺酒」、「係包咗間火鍋店放題」、「好多餐廳晚市平日都無客，位位自助任食，客又食得開心，又支出少啲」。

港男收1物代替傳統餅卡 除了擺酒形式有新轉變，就連新人所派的餅卡都有新花款。以往的餅卡來來去去都是各大連鎖餅店的coupon，不過近日有港男分享指，收到「唐記飯券」代替傳統餅卡，大讚一對新人「有創意」、「無俾人鬧」之餘，「班長老同親戚大讚實用啱食」。

網民熱烈討論 眼見現時的婚禮流程和儀式都有新轉變，不少網民都留言回應，有人表示「遲啲會唔會麥當勞都有得擺酒？」、「靚牛500位一圍都6000，唔會平過去飲架」、「放題好呀」，亦有人質疑參與新式婚宴「人情做幾多？」、「都好慳錢喎」、「都幾好喎，雖然cheap咗少少」。