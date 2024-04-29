網上熱話｜新娘未派帖先要求好友送金器 老公疑為1行業筍盤 網民勸快絕交

到了一定年齡，身邊朋友總會突然接二連三地結婚，不斷收到紅色炸彈的各人只能在祝福的同時，默默心痛自己個荷包，只因出席婚禮的人情數目一直上漲，而人工卻遲遲未見增長。不過，有時俾幾多人情都出自賓客的心意，若然與一對新人關係良好的話，俾多少少都無咁肉赤。一位港女早前在網上發文，指相識多年的好友將於年尾與對象拉埋天窗。結婚原應是喜慶事，奈何新娘竟極厚面皮，不但帖都未派已要求好友準備賀禮，更主動開口要求禮物必須是金器及名牌，引來網民嘩然！

港女好友年尾結婚 未派帖先開口要求送金器 好友結婚當然是喜慶事，若然對方主動開口要求送高價賀禮時，對部分朋友來說絕對是一大壓力。一位港女在討論區上以「新娘要求朋友送金 俾佢做結婚禮物」為題發文，指自己與新娘相識多年，對方準備在今年年尾與對象拉埋天窗，奈何新娘卻極厚面皮，「帖都未派就同大家講買金俾佢」，令發文者十分無奈，苦呻「之前都未試過送呢個價錢嘅禮物俾朋友」、「仲未計擺酒要俾人情」。

揚言有「先買後付」服務 老公疑為1行業筍盤 新娘除了開口要求好友送金器外，更「貼心」地提供1服務，揚言如果她本人「去周XX/六X買到的話」，一眾好友可以「夾番錢俾佢」，意指有「代購」服務，朋友們只需負責出錢即可。最令發文者不解的是，新娘本身在會計公司做核數師，未來老公更是行內「筍盤」，直指對方「已經掘咗個金礦」，不明白為何尚要在好友身上「攞著數」。