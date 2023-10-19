網上熱話｜新移民婦疑隱瞞資產遭舉報 上訴後因1事被沒收公屋 網上喊冤反遭恥笑

香港公屋輪候時間長是人盡皆知的事，因此不少人都視獲批的公屋為安居樂業的另類方法。而近日一名新移民婦人於香港公屋討論區中喊冤，指自己無故被人舉報於內地有車有樓，因此被房署重新審查她當年申請公屋時的資格，後更因1事直接被房署勒令要於限期內搬走。她就此事於網上求助網民，更稱「轉搞我們這些新移民」，強調自己是低收入人士，但網民沒有同情她的情況更反嘲她「抵X死」。

新移民疑隱瞞收人遭舉報 上訴後因1事被沒收公屋 該名新移民婦人指，自己一家於2011年申請公屋，2017年7月上樓，排著7年終於分到公屋可以上樓，住了6年後突被房署查，指有人投訴她於內地有樓有車，更拿到她當年的公司上樓前1年的收入證明，以此指她上樓前的半年入息超過收入資格。她坦言自己當時填少了三千多左右，稱自己月入只有$21000，可見她當年已超過房署要求的3個人單位收入金額$22390。而房署表示她有一次上訴機會，但經房署調查後她當時的平均每月收入還是多$600蚊左右。故上訴失敗，更要於28日內搬走。

網上不忿稱有人「轉搞新移民」 面對突如其來的搬遷消息，她表示憤慨稱：「我們這種低收入家庭，就靠老公一個人返工，又沒有存款，能搬去哪裡，現在都不知道該怎麼辦，那麼多人住公屋的人有車有樓不去查，來查我們這些低收入家庭。」其後更認為有人「轉搞我們這些新移民」，指自己發文就是想把遭遇分享給大家，警醒大家申請公屋拿樓前半年的收入都不能超過限額。