網上熱話｜新移民小紅書教搵錢攻略 做炒散時薪XX 網民嬲爆：玩死香港就業市場

香港地搵工唔算太難，但要搵一份高薪又唔太辛苦的工作，就的確需要些學歷或運氣。近日有網民發現小紅書上出現不少炒散攻略，全因一眾內地新移民到港生活後，開始千方百計搵炒散搵真銀，時薪更可高達XX元！

新移民到港搵食 小紅書分享搵錢方法 政府近年一直推動「高才通計劃」，盼能吸納世界各地的高端人才來港，但仍有部分新移民因學歷和語言等種種原因，令搵到的工種較少。小紅書近日出現不少教在香港搵炒散的帖文，全因不少來港生活的內地人士都視炒散為搵快錢大計，更出現不少以「香港兼職現金」、「香港炒散」、「香港現金出糧工作」等帖文。

炒散最熱門 時薪可高達XX 小紅書的內地網民表示在港搵工甚艱難，但搵兼職或炒散等就容易得多，惟這些多數都是「體力活」，工種涵蓋餐廳、酒樓、保安、倉務等。其中一位網民就分享在餐廳打工，每日返足9個鐘包午餐，炒散3日準時下班，合計工資$3,000；另一位則在酒樓夜更兼職，工作4小時$320，時薪由$80至100不等。

香港網民留言質疑：做黑工？ 返炒散的時薪比最低工資高出不少，但小紅書上的內地網民就苦呻「真的很累」，為了生計只能繼續堅持。不過這些帖文亦引來香港網民熱議，質疑「一簽多行原來咁用」、「好多黑工」、「玩死香港就業市場」，又嘲弄道「香港人失業潮」；不過都有人指「人哋係有香港居民身份證先可以工作，黑乜工」、「好多去咗送外賣同步兵」、「食晒啲下欄位，都好嘅，橫掂本身都應該搵唔到人做」。