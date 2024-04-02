網上熱話｜旅客不滿香港快運將家人打散坐 引1經歷狠批做法無情 網民：想揀位咪俾錢囉

能夠就到時間一家大細去旅行，的確是一件十分快樂的事，特別是當家中的老人家和小朋友都能夠同行時，絕對可以為家庭關係留下美好和難忘的回憶。早前，有旅客就在社交平台表示自己近日有幸與家中長輩和小朋友一同出遊，而為了能夠全家人在機上一齊坐，事主就特意提早到機場排隊辦理登機手續，豈料香港快運仍然將他們全家人安排打散坐，更引1經歷狠批他們的做法無情。事件引起網民熱議，大批網民反轟事主「西客」，又怒斥「想揀位咪俾錢囉」！

旅客提早排隊辦登機 不滿香港快運仍安排打散坐 一家大細去旅行有好有壊，雖然能夠為全家人製造美好回憶，但有老有嫩的情況下在照顧上都會引伸出許多問題。早前，一位旅客就在社交平台上發文狠批香港快運，他先表示是次同行的有「2位近70歲老人家，1位5歲小朋友」，而因為曾經試過網上預辦登機未能與同行人士一齊坐，因而今次特意提早到機場排隊辦理，豈料香港快運仍然將事主及其家人於機上的座位打散，令他十分不滿！

引1經歷狠批做法無情：搭咗好多年未試過咁 他直指在親身辦理登機時，負責的職員「問都無問我坐位」，當時以為職員已為他們作最好的安排，豈料到拎到機票後，發現「坐晒機尾分到散晒」。而當他要求對方幫忙重新安排時，「佢話而家轉位要強制比錢，仲要係而家比，都會分散坐」。事主嬲爆表示「我12月先去過都係可以請counter安排，而家就唔得」，更揚言「搭咗好多年hk express都未試過咁樣」。