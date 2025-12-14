不少人去外國旅遊前，總會先上網做定功課，看看當地有無必買item，方便帶返香港做手信，又或者自己品嘗及收藏。以港人熱愛的日本為例，不時都可以看到有人分享日本超市或便利店的好物推介。早前，有日本網民就為來港的「同鄉」做準備，列出11件香港超市必買的貨品，引來香港網民哭笑不得地表示「原來日本人睇到我地啲攻略就係咁」。

1. 開心果迷你牛油曲奇 由嘉頓出品的開心果迷你牛油曲奇，每盒有4包獨立包裝，以鬆脆口感加上及粒粒開心果，令日本樓主上癮，她更表示另有雙重朱古力口味！

2. 衣物香氛袋/衣物清新噴霧 來自台灣的熊寶貝，在香港亦薄有名氣， 產品包括衣物香氛袋及衣物清新噴霧等，樓主表示大推衣物香氛袋，不單有陣陣芳香，獨立包裝，而且非常輕身，每次都會大手購入作手信。

3. 合味道杯麵（海鮮味/雞肉味/香辣海鮮味） 合味道作為日本牌子，在當地一樣買得到，不過樓主認為有不少香港地道風味，如香辣海鮮味及XO醬風味，而且印有中英文字樣，作為手信都十分合適。

其餘4至11位的必買產品，包括多款食品，例如港人煮飯常用的 雞粉及濃湯寶，以及卡樂B的栗一燒及著條等等，另外大家出街必帶的獨立包裝紙巾及濕紙巾都有上榜。

港網民爆笑留言 眼見日本網民在網上分享的11件香港超市推薦貨品後，不少港人都湧入評論區留言，有人笑稱「原來日本人睇到我地d donki攻略就係咁」、「識買熱浪蝦片，薯條同埋粟一燒，都唔買熱浪薯片本尊？？有冇搞錯」，亦有網民推介更多其他貨物。而在文中被提及的超市「惠康」亦有留言回應，直言「所有推薦的產品都是我們非常受歡迎的產品，很有道理！」，更藉此「感謝大家一直以來的支持」。