香港雖然地方細細，但都有很多獨有文化與風景，吸引世界各地的旅客來港遊覽。早前有到訪完香港的日本旅客在社交平台上發文，不過他就似乎對香港印象麻麻，特別是在尖沙咀搭乘小巴後，對本地小巴有很多不滿，引起部分香港網民嬲爆回應！以下一起看看日本旅客力數香港小巴的5宗罪，未知身為香港人的你又會否有同感呢？

圖片來源：電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照

圖片來源：電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照

正因沒有下車按鈕，遊客不習慣和不熟路的話十分麻煩，認為做法不夠人性化。

他所遇上的司機不懂日語及英語，溝通存在障礙。

港人反駁：太自我中心！

他的發文引起網民共鳴，並表示：「紅色小巴是三倍速，綠色小巴是《頭文字D》級別」、「我在香港生活了20年之久，但至今在紅色小巴下車時，說『請問可以下車嗎』這樣的話，仍然會感到有些膽怯。」

部分香港網民則認同本地小巴司機脾氣的確麻麻，而且經常出現「亡命小巴」情況，但就認為旅客來港應該入鄉隨俗，而非對與自己生活習慣不同的東西表示不滿，更有人因此而反駁發文者「太自我中心」，「外國人來日本時：用日語說話！日本人去海外時：日語不通」。