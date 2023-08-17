網上熱話｜日本超強軟飯男13年被7任女友包養 自爆8大冧女絕招：我靠實力

不時都會聽到有人說「姨姨我不想努力了」，只因生活壓力已經大，為了過上更好的日子就只可以努力工作，維持生計之餘密密儲錢滿足欲望對不少人來說太辛苦，因而希望能夠找個富婆養活自己，從此過上衣食無憂的生活。日本一位被寓為「超強軟飯男」的32歲男生「Fumi君」正正過著這種令人羨慕的日子，只因他在13年間憑自己的實力，被7任女友包養，事後更出書分享成為軟飯男的8大冧女絕招，令網民為之驚嘆！

雖然樣子不算標準，但細心高於標準，更可謂是第一名！（圖片來源：YouTube@かまいたちMC ABEMA 「ぜにいたち」）

日本超強軟飯男13年被7任女友包養 自爆8大冧女絕招 這位現年32歲男生「Fumi君」雖然其貌不揚，但卻畢業於日本名校早稻田大學，而他在這13年間更前後被7任女友包養，因而獲封為「最強軟飯王」。Fumi君自己在最高峰的時期有近200名後備女友，而這期間他從來沒有上過1天班，僅靠與女友們同居就省下約1,500萬日元（約809,381港幣）的屋租、水電煤、娛樂及旅行等的生活費，事後更出書主動分享使其成功的8大冧女絕招，並揚言自己絕對是「靠實力」！

這位現年32歲男生「Fumi君」雖然其貌不揚，但卻畢業於日本名校早稻田大學。（圖片來源：YouTube@かまいたちMC ABEMA 「ぜにいたち」）

8大冧女絕招｜1. 負責所有家務 因為Fumi君不用上班，因此在女友上班後，他就會開始做家務，洗衫、洗碗、洗廁所等全部由他一手包辦，就連家中的地板縫隙也會用棉籤清潔。

8大冧女絕招｜2. 花少少錢製造驚喜 雖然Fumi君沒有工作及收入，但他偶爾亦會靠打機或寫作賺到外快，並樂意花少少錢為女友製造驚喜，例如會偷偷地買H字頭雪糕杯給女友，絕對是物輕情意重。

他會偷偷地買H字頭雪糕杯給女友。（圖片來源：YouTube@かまいたちMC ABEMA 「ぜにいたち」）

8大冧女絕招｜3. 關注女友身心健康 Fumi君十分關注女友的身心健康，因此每晚在女友放工回家後，都會親自幫女友洗澡，又會化身女友的專屬「樹洞」，聽女友分享在工作上遇到的壓力和不快。在一日的最後更會為女友全身按摩，最後做人肉暖爐抱著女友進睡。

他更會為女友全身按摩。（圖片來源：YouTube@かまいたちMC ABEMA 「ぜにいたち」）

8大冧女絕招｜4. 管接管送 不用上班的Fumi君每天都會風雨不改地到家附近的地鐵站接送女友返、放工，除了會在遠遠看到女友時開心地揮手迎接，途中亦會主動拿過女友的手袋，讓女友能夠無袋一身輕地慢慢走路回家。

8大冧女絕招｜5. 阻止女友送禮物 大家可能都會以為Fumi君會經常向女友索取禮物，但他卻表示自己從來不會主動要求物質用品。雖然他的遊戲機、電視及身上的衣物等均由女友出錢購買，但他卻表示自己其實不希望女友亂洗錢，就連手上的Switch遊戲機都是拒絕了女友20次後才無可奈可地收下。

連手上的Switch遊戲機都是拒絕了女友20次後才無可奈可地收下。（圖片來源：YouTube@かまいたちMC ABEMA 「ぜにいたち」）

8大冧女絕招｜6. 站在女友立場思考 Fumi君在與女友相處中亦有不少小細節，例如會特意在煮牛油多士時，等到牛油融化香氣充斥家中時叫醒女友，又因為女友不想同事知道自己的飯盒由所包養的男生所做，特意在女友的飯盒中加入一些即食食物，令同事們覺得是由女友自己百忙之中製作，完完全全地站在女友的立場思考。

他會特意在煮牛油多士時，等到牛油融化香氣充斥家中時叫醒女友。（圖片來源：YouTube@かまいたちMC ABEMA 「ぜにいたち」）

8大冧女絕招｜7. 每朝煮早餐 日本人上班的時間早就大家都知，而Fumi君為了幫女友煮早餐，每朝風雨不改早上7時就會起床，為打工仔女友準備早餐及午餐飯盒。

Fumi君為了幫女友煮早餐，每朝風雨不改早上7時就會起床。（圖片來源：YouTube@かまいたちMC ABEMA 「ぜにいたち」）

8大冧女絕招｜8. 留住女友個胃 除了每朝為女友煮愛心早餐，Fumi君其實將女友的一日三餐全部包辦，除了會投其所好地主動研究女友的飲食喜好外，更會為女友的身體著想而努力，例如其中一任女友不愛吃魚，但Fumi君就精心鑽研如何用女友愛吃的味噌煮青花魚，最後成功令女友踏出吃魚的一大步。

除了會投其所好地主動研究女友的飲食喜好外，更會為女友的身體著想而努力。（圖片來源：YouTube@かまいたちMC ABEMA 「ぜにいたち」）