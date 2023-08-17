網上熱話｜日本超強軟飯男13年被7任女友包養 自爆8大冧女絕招：我靠實力

不時都會聽到有人說「姨姨我不想努力了」，只因生活壓力已經大，為了過上更好的日子就只可以努力工作，維持生計之餘密密儲錢滿足欲望對不少人來說太辛苦，因而希望能夠找個富婆養活自己，從此過上衣食無憂的生活。日本一位被寓為「超強軟飯男」的32歲男生「Fumi君」正正過著這種令人羨慕的日子，只因他在13年間憑自己的實力，被7任女友包養，事後更出書分享成為軟飯男的8大冧女絕招，令網民為之驚嘆！
日本超強軟飯男13年被7任女友包養 自爆8大冧女絕招
這位現年32歲男生「Fumi君」雖然其貌不揚，但卻畢業於日本名校早稻田大學，而他在這13年間更前後被7任女友包養，因而獲封為「最強軟飯王」。Fumi君自己在最高峰的時期有近200名後備女友，而這期間他從來沒有上過1天班，僅靠與女友們同居就省下約1,500萬日元（約809,381港幣）的屋租、水電煤、娛樂及旅行等的生活費，事後更出書主動分享使其成功的8大冧女絕招，並揚言自己絕對是「靠實力」！
8大冧女絕招｜1. 負責所有家務
因為Fumi君不用上班，因此在女友上班後，他就會開始做家務，洗衫、洗碗、洗廁所等全部由他一手包辦，就連家中的地板縫隙也會用棉籤清潔。
8大冧女絕招｜2. 花少少錢製造驚喜
雖然Fumi君沒有工作及收入，但他偶爾亦會靠打機或寫作賺到外快，並樂意花少少錢為女友製造驚喜，例如會偷偷地買H字頭雪糕杯給女友，絕對是物輕情意重。
8大冧女絕招｜3. 關注女友身心健康
Fumi君十分關注女友的身心健康，因此每晚在女友放工回家後，都會親自幫女友洗澡，又會化身女友的專屬「樹洞」，聽女友分享在工作上遇到的壓力和不快。在一日的最後更會為女友全身按摩，最後做人肉暖爐抱著女友進睡。
8大冧女絕招｜4. 管接管送
不用上班的Fumi君每天都會風雨不改地到家附近的地鐵站接送女友返、放工，除了會在遠遠看到女友時開心地揮手迎接，途中亦會主動拿過女友的手袋，讓女友能夠無袋一身輕地慢慢走路回家。
8大冧女絕招｜5. 阻止女友送禮物
大家可能都會以為Fumi君會經常向女友索取禮物，但他卻表示自己從來不會主動要求物質用品。雖然他的遊戲機、電視及身上的衣物等均由女友出錢購買，但他卻表示自己其實不希望女友亂洗錢，就連手上的Switch遊戲機都是拒絕了女友20次後才無可奈可地收下。
8大冧女絕招｜6. 站在女友立場思考
Fumi君在與女友相處中亦有不少小細節，例如會特意在煮牛油多士時，等到牛油融化香氣充斥家中時叫醒女友，又因為女友不想同事知道自己的飯盒由所包養的男生所做，特意在女友的飯盒中加入一些即食食物，令同事們覺得是由女友自己百忙之中製作，完完全全地站在女友的立場思考。
8大冧女絕招｜7. 每朝煮早餐
日本人上班的時間早就大家都知，而Fumi君為了幫女友煮早餐，每朝風雨不改早上7時就會起床，為打工仔女友準備早餐及午餐飯盒。
8大冧女絕招｜8. 留住女友個胃
除了每朝為女友煮愛心早餐，Fumi君其實將女友的一日三餐全部包辦，除了會投其所好地主動研究女友的飲食喜好外，更會為女友的身體著想而努力，例如其中一任女友不愛吃魚，但Fumi君就精心鑽研如何用女友愛吃的味噌煮青花魚，最後成功令女友踏出吃魚的一大步。
出書分享軟飯男心得 網民：都算係家庭主夫
其實自Fumi君分享自己的生活以來，不少人都會恥笑他「食軟飯」，惟他卻一直目標清晰，直指自己雖然是個男人，但「不認為不出去賺錢，為伴侶做家務或者其他的事情是有損尊嚴的」，更將多年食軟飯的心得出書與大家分享。雖然有網民仍然覺得他「一世為女人而活」、「寧願做牛做馬都唔返工」、「唔好幫懶搵藉口」，但亦有網民支持他，直指「其實佢只係做緊家庭主婦嘅嘢」，更反問「女人做就係正常，男人做就有失尊嚴？」