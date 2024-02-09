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生活
2024-02-09 14:00:00

網上熱話｜日本Airbnb房東苦呻中國遊客謊報入住人數 房內實景曝光網民：不意外

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日本Airbnb房東苦呻中國遊客謊報入住人數 房內實景曝光網民：不意外

日本Airbnb房東苦呻中國遊客謊報入住人數 房內實景曝光網民：不意外

放長假有不少人都會出外旅遊，出行前除了要買好機票，更要預先訂好住宿，以免人太多導致流落街頭。講起旅行的住宿，有人習慣租住酒店，亦有人對民宿、Airbnb等特別鍾情，可謂蘿蔔青菜各有所愛​​，不過無論住邊都要緊記有公德心，保持環境清潔。早前，有在日本經營Airbnb的房東就發文斥內地遊客不但謊報入住人數，更將房間搞到極為混亂，令他們十分崩潰！

（圖片來源：小紅書）

（圖片來源：小紅書）

日本Airbnb房東崩潰發文 斥中國遊客謊報入住人數

早前，在日本經營Airbnb的房東就在社交平台上發文，直指有內地遊客因為居住期間行為不當，而令房東要報警處理。據悉，涉事內地遊客預訂了2月2日至2月4日的二人入住套餐，惟在他們入住時，房東卻透過CCTV發現有10人以上進入了房間，而且「行李嬰兒車堆滿玄關」。當時房東就要求追加住宿費，但這班內地遊客「已讀狀態下無回覆」，令房東不禁揚言「如果仍然不回覆，就報警，（控告）非法入侵」。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

房內實景曝光 退房後猶如垃圾崗

在警告住客後，房東表示成功收到他們補回的房錢，豈料在他們一行人退房後才是惡夢的開始。從房東分享的照片中，可見房間的每一個角落都放滿了垃圾，餐桌上全是吃剩的食物和沒有收拾的碗碟，廚房內甚至有切了一半的牛油果和刀，就連煮食煲內亦留有剩餘的牛奶，場面猶如垃圾崗。房東強調「我們民宿是把房子借給住客，使用完原狀恢復是對自己和房東的基本尊重吧」。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

搞到地板黐立立 同行稱不意外

房東指在收拾的過程中，在「垃圾堆裡找到了空調搖控」、「茶壺蓋屍骨無存也沒有一句抱歉」、「切蜜瓜湯湯水水滴在地上，踩得到處都是，包括榻榻米」，因此在完成收拾後，認為住客必須付上應有的責任，因而已正式向他們要求賠償600元美金（約港幣4,692元）。

 

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

內地網民死撐：比足清潔費

有內地網民就認為既然住客補足了金額，就有使用房間的權利，更反問房東「所以清潔費付了是幹嘛用的？」惟亦有大批網民同情房東，「這種人家可能平常在公共廁所裡生活吧」、「回頭都避雷中國人了」，更有一個自稱在匈牙利經營了8年多民宿的網民表示「通常這都是中國的旅客」，直接表示對此毫不意外。

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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