相信不少人去旅行都鍾意打卡留倩影，因此想在部分熱門景點影相的話，有時可能都需要耐心排隊靜候。近日，有香港網民就發現小紅書最新追捧的香港打卡勝地，竟然是旺角東MOKO的行人天橋，引來引來大批網民留言討論究竟有咩咁吸引！

MOKO 天橋變打卡熱點 熱爆小紅書 小紅書上有世界各地的打卡攻略早已不是新鮮事，部分打卡勝地更可能令人感到費解，不明白有何吸引之處。近日有香港網民就被小紅書最新的打卡熱點搞到一頭霧水，只因在一眾小紅書用戶眼中，位於香港旺角東MOKO的行人天橋，竟然成為新一個熱爆的香港打卡勝地！

黃昏時段人頭湧湧 在香港人眼中，MOKO行人天橋於假日大多被外傭侵佔，於天橋上開party兼勁歌熱舞，惟對一眾小紅書網民來說，該條天橋竟有「曼克頓懸日」之稱。從小紅書上的帖文中，可見他們認為天橋上能夠完美拍攝香港的落日黃昏，大大個鹹蛋黃被兩旁的舊樓夾住，配合馬路上絡繹不絕的車輛，令整體構圖更添浪漫。