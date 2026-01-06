網上熱話｜旺角站垃圾桶慘變尿兜！大媽抱小朋友即場小便 網民：站內明明有廁所

所謂人有三急，有時急起上嚟真係好無助，若然遇上廁所大排長龍的話，真係少啲意志力都出事。早前，有網民在聖誕假期途經旺角港鐵站時，就在出口附近的垃圾桶驚見「現場小便」環節，令他驚訝不已，更形容指場面似足「lion king表演」。



旺角站垃圾桶慘變尿兜 早前，有網民途經旺角港鐵站時，就在近朗豪坊出口位置的垃圾桶目擊一個令人崩潰的景象。從他上傳的照片中，可見一位新穿黑色上衣、黑色閃片短裙襯黑絲長boots的女士，抱起一個牛仔褲已經除低一半的小朋友，小朋友雙腳站在垃圾桶邊，正在解決生理需要。



似足現場版lion king 有人不解：站內明明有廁所 眼見相中女士的衣着打扮華麗，有網民猜測她應該是帶同小朋友到旺角參與聖誕活動，但可能小朋友人有三急，只好安排他在就近垃圾桶解決。發文者苦中作樂地形容這個景象似足「lion king表演」，而大批網民就對這個行為表示不解，「旺角站明明有廁所」、「家長是不會帶小朋友去找廁所是不是？」



網民分享各區相同景象 原以為如此「刺激」的場面可一不可再，卻沒料到大批網民在聖誕假期期間，於香港各區都目擊相同景象，例如有網民影到有小朋友在平安夜於旺角站月台即場小解，而尖沙咀的垃圾桶亦慘變流動廁所，難怪一眾網民苦呻「無質素唔好生，唔識教唔好生，行到邊臭到邊」。

