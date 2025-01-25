不少人都習慣在網上訂蛋糕，款式多之餘又有送貨服務，方便又打卡able。不過近日有網民驚揭知名蛋糕店唔單止靠港鐵送貨，更將所有蛋糕大搖大擺地放在車廂地上，引起大批網民熱烈討論。

步兵靠港鐵送蛋糕 擺放方式惹爭議 近日，有網民在乘搭港鐵時目擊遍地蛋糕，影相上傳網上後引來大批網民熱烈討論。從她上傳的照片可見，一位疑似做步兵的蛋糕外賣員帶同幾個蛋糕搭港鐵，乘車期間懷疑因為想玩電話，將蛋糕放在車廂地上。由於蛋糕包裝只有簡單的透明膠盒，底部未有任何物件阻隔蛋糕盒與地面，因而令大批網民覺得極度唔衛生。

目擊者對做法極失望 目擊者揚言，步兵這個行為十分嘔心，「直接將人地個蛋糕放地下，點樣放得落口」。而有網民就根據照片上的細節，查出涉事蛋糕店原來是知名的明星御用蛋糕店，憑著打卡able的蛋糕外觀，吸引不少明星和網民購買。

網民反應兩極 帖文引起大批網民熱烈討論，有認同目擊者的網民表示：「俾咁貴訂個蛋糕，仲要喺地下痴到成個盒都係細菌」、「屋企細個教落嘢食唔可以亦唔應該放地下，一來唔衛生，二來唔尊重」，惟亦有網民認為步兵的做法合理，「潔癖嘅人真係好X煩」、「你去街市都會發現好多食物放地下」。而涉事蛋糕店亦已發聲明表示「我地收到消息之後立即向第三方速遞公司強烈投訴，並會嚴肅處理及跟進事件，確保不會再有類似事件發生！」