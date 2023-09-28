網上熱話｜曝露年齡系列！網民嚴選6大史上最差CD封面：童年陰影返晒嚟

網民嚴選6大史上最差CD封面 擺腳上頭變童年陰影：糟塌晒啲好歌！

廣東歌一向都有大批fans，每個年代都會有該時期的代表歌手與好歌，相信只要前奏一響起又或是播到副歌，大部分人都可以即時跟住唱幾句。在智能電話和各大串流平台興起之前，想聽歌大多依賴MP3或買唱片支持心宜歌手，因此當年的CD封面亦是大家關注的重點之一。早前，有網民就在討論區嚴選了6大史上最差的CD封面，這些封面一「出土」，旋即引來大批網民留言熱議，有人指擺腳上頭的封面絕對是「童年陰影」，亦有人指一看到即時勾起昔日回憶！

網民嚴選6大史上最差CD封面 有童年陰影亦有昔日回憶 在智能電話和各大串流平台興起之前，相信不少愛歌之人又或是追星族，或多或少都買過幾隻心愛歌手的唱片，不論是想支持偶像還是收藏都十分適合。可惜的是近年已經越來越少歌手會出實體唱片，亦很少人會到唱片舖買唱片。早前，有網民就在討論區發文討論史上最差的CD封面，除了唱片內的歌耳熟能詳之外，就連各封面都熟口熟面，而一眾網民亦有共鳴地指這些CD封面有童年陰影亦有昔日回憶！

1.衛蘭放對腳上頭 排頭位的絕對是衛蘭在2010年推出的《Wish》，雖然唱片內收錄不少耳熟能詳的歌曲，但最為人熟知的絕對是衛蘭本人在唱片封面上，擺出高難度的瑜伽姿勢，全個人形成一個倒三角形，成為不少人的童年陰影！

2.側田似足劉馬車 側田雖然作風較低調，但其創作的歌曲差不多首首經典，而他在2008年推出年度大碟《阿田》，封面上的他身穿湖水綠色厚羽絨和同色系冷帽，一向未有太多pose的他僅以雙眼直望鏡頭，本應是一個中規中矩的CD封面，耐何很多網民認為他的表情和形態與網絡紅人「劉馬車」撞樣。

3.楊千嬅隻隻經典 出道28年的樂壇天后楊千嬅唱過不少好歌，而她的一頭紫色頭髮亦成為個人標誌。不過，她的CD封面就未必人人識得欣賞，例如她在2002年推出的《金曲當年情》就以50、60年代「粵語殘片」式扮相示人，而2009年推出的《原來過得很快樂》更以「肚痛」姿態作為CD封面，可謂隻隻經典。

4.糖兄妹封面暗示名氣 糖兄妹出道以來的人氣一直懸殊，糖妹的人氣遠超於糖兄，最後更拆夥各自發展。二人在2010年推出的《我最愛糖兄妹》CD封面中，糖妹就企在最前方佔據封面大半位置，而糖兄則默默站在後方，更引伸出不少網民惡搞的改圖。

5.李治廷似足男人雜誌封面 李治廷在2009年推出個人首張專輯《今天開始》，雖然封面用上他本人的靚仔樣本應不會出錯，惟他在封面的造型疑似全身赤裸，加上無辜眼神望向鏡頭，令網民笑指他似足男性雜誌封面。