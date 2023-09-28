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生活
2023-09-28 18:30:00

網上熱話｜曝露年齡系列！網民嚴選6大史上最差CD封面：童年陰影返晒嚟

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網民嚴選6大史上最差CD封面 擺腳上頭變童年陰影：糟塌晒啲好歌！

網民嚴選6大史上最差CD封面 擺腳上頭變童年陰影：糟塌晒啲好歌！

廣東歌一向都有大批fans，每個年代都會有該時期的代表歌手與好歌，相信只要前奏一響起又或是播到副歌，大部分人都可以即時跟住唱幾句。在智能電話和各大串流平台興起之前，想聽歌大多依賴MP3或買唱片支持心宜歌手，因此當年的CD封面亦是大家關注的重點之一。早前，有網民就在討論區嚴選了6大史上最差的CD封面，這些封面一「出土」，旋即引來大批網民留言熱議，有人指擺腳上頭的封面絕對是「童年陰影」，亦有人指一看到即時勾起昔日回憶！

有人指擺腳上頭的封面絕對是「童年陰影」，亦有人指一看到即時勾起昔日回憶！（圖片來源：電影《不能說的秘密》劇照）

有人指擺腳上頭的封面絕對是「童年陰影」，亦有人指一看到即時勾起昔日回憶！（圖片來源：電影《不能說的秘密》劇照）

網民嚴選6大史上最差CD封面 有童年陰影亦有昔日回憶

在智能電話和各大串流平台興起之前，相信不少愛歌之人又或是追星族，或多或少都買過幾隻心愛歌手的唱片，不論是想支持偶像還是收藏都十分適合。可惜的是近年已經越來越少歌手會出實體唱片，亦很少人會到唱片舖買唱片。早前，有網民就在討論區發文討論史上最差的CD封面，除了唱片內的歌耳熟能詳之外，就連各封面都熟口熟面，而一眾網民亦有共鳴地指這些CD封面有童年陰影亦有昔日回憶！

網民嚴選6大史上最差CD封面，有童年陰影亦有昔日回憶。（圖片來源：KBS2《製作人的那些事》劇照）

網民嚴選6大史上最差CD封面，有童年陰影亦有昔日回憶。（圖片來源：KBS2《製作人的那些事》劇照）

1.衛蘭放對腳上頭

排頭位的絕對是衛蘭在2010年推出的《Wish》，雖然唱片內收錄不少耳熟能詳的歌曲，但最為人熟知的絕對是衛蘭本人在唱片封面上，擺出高難度的瑜伽姿勢，全個人形成一個倒三角形，成為不少人的童年陰影！

 

排頭位的絕對是衛蘭在2010年推出的《Wish》。（圖片來源：LIHKG討論區）

排頭位的絕對是衛蘭在2010年推出的《Wish》。（圖片來源：LIHKG討論區）

2.側田似足劉馬車

側田雖然作風較低調，但其創作的歌曲差不多首首經典，而他在2008年推出年度大碟《阿田》，封面上的他身穿湖水綠色厚羽絨和同色系冷帽，一向未有太多pose的他僅以雙眼直望鏡頭，本應是一個中規中矩的CD封面，耐何很多網民認為他的表情和形態與網絡紅人「劉馬車」撞樣。

 

耐何很多網民認為他的表情和形態與網絡紅人「劉馬車」撞樣。（圖片來源：YouTube@劉馬車） 側田雖然作風較低調，但其創作的歌曲差不多首首經典。（圖片來源：LIHKG討論區）

3.楊千嬅隻隻經典

出道28年的樂壇天后楊千嬅唱過不少好歌，而她的一頭紫色頭髮亦成為個人標誌。不過，她的CD封面就未必人人識得欣賞，例如她在2002年推出的《金曲當年情》就以50、60年代「粵語殘片」式扮相示人，而2009年推出的《原來過得很快樂》更以「肚痛」姿態作為CD封面，可謂隻隻經典。

 

（圖片來源：LIHKG討論區） （圖片來源：LIHKG討論區） （圖片來源：LIHKG討論區） （圖片來源：LIHKG討論區）

4.糖兄妹封面暗示名氣

糖兄妹出道以來的人氣一直懸殊，糖妹的人氣遠超於糖兄，最後更拆夥各自發展。二人在2010年推出的《我最愛糖兄妹》CD封面中，糖妹就企在最前方佔據封面大半位置，而糖兄則默默站在後方，更引伸出不少網民惡搞的改圖。

 

（圖片來源：LIHKG討論區）

（圖片來源：LIHKG討論區）

5.李治廷似足男人雜誌封面

李治廷在2009年推出個人首張專輯《今天開始》，雖然封面用上他本人的靚仔樣本應不會出錯，惟他在封面的造型疑似全身赤裸，加上無辜眼神望向鏡頭，令網民笑指他似足男性雜誌封面。

 

（圖片來源：LIHKG討論區） （圖片來源：LIHKG討論區）

網民極有共鳴 感慨留言：唱片已成歷史

雖然網民對這些CD封面有彈無讚，而且笑料多多，有網民更指以上6位歌手或組合的歌曲其實十分好聽，但卻被封面影響。例如衛蘭的《Wish》中收錄了《My Love My Fate》和《My Cookie Can》等耳熟能詳的歌曲，卻不知道為何唱片公司要以「瑜伽」作為封面造型，還要是呈倒三角的怪異姿勢，令他們直指「其實係童年陰影」。亦有網民感慨指當年除了留意歌曲外，一眾歌手對做唱片仍很有熱誠和衝勁，現時「唱片已成歷史」、「都無咩人出碟」、「出碟都無人買」，就連「CD舖都係執淨幾間」。

（圖片來源：LIHKG討論區） （圖片來源：LIHKG討論區） （圖片來源：LIHKG討論區） （圖片來源：LIHKG討論區） （圖片來源：LIHKG討論區）
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