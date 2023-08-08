網上熱話｜林超英為慳水堅持1個月唔洗褲 驚爆6字真言印證做法 網民：睇字都臭！

前天文台台長林超英每逢炎炎夏日都會好忙，只因不少人都好關心一直主張「無冷氣生活」，又發表過「開冷氣係心中有鬼」言論的他，在越來越熱的夏天之下，是否仍然能夠堅持初衷唔開冷氣。近日，林超英繼唔開冷氣後又一力作，只因他竟然在接受媒體訪問時，無故自爆自己原來「一條褲著足一個月都唔洗」，更用6字真言印證自己的做法，胸有成竹地表示「我實驗過係無問題」。訪問出街後，網民再次驚嘆林超英果然能人所不能，更有大批網民留言指得知林超英「成個月唔洗褲」、「而家睇字都覺得臭呀」！

林超英一到夏天就好忙！（圖片來源：Facebook@林超英Lam Chiu Ying）

林超英繼唔開冷氣後又一力作 自爆1個月唔洗褲 前天文台台長一直主張「無冷氣生活」，更因為發表過「開冷氣係心中有鬼」而在網絡上爆紅，成為每逢夏天都會被網民密切關注的「無冷氣KOL」。惟近日就有網民在討論區發文，直指林超英早前在接受媒體訪問時，除了重提慳電、保護環境的無冷氣論外，竟自爆自己「一條褲著足一個月都唔洗」，引起網民廣泛討論及關注！

親自發表6字真言印證做法：我實驗過係無問題 林超英除了慳電外，原來近年亦一直奉行慳水原則，他表示自己為了慳水，「條褲著足一個都唔洗」，又指人流汗時主要集中在上身，親自發表6字真言指「下身唔會流汗」，更揚言自己已「實驗證明無問題」。可能林超英知道自己的做法會引起爭議，所以他就「先發制人」地反問眾人指「名牌牛仔褲唔洗，大家又唔覺得有問題」。其實除了1個月唔洗褲外，林超英其實亦曾分享自己好多年無用番梘」，只因「咁做可以省卻淋濕身、搽番梘再沖水嘅耗水量，時間又慳返D，所以沖涼一分鐘多啲就得」、「當身體出汗或者皮膚沾上塵垢，其實只要用水一沖就乾淨，到底仲要番梘嚟做咩？」