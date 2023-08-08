網上熱話｜林超英為慳水堅持1個月唔洗褲 驚爆6字真言印證做法 網民：睇字都臭！

前天文台台長林超英每逢炎炎夏日都會好忙，只因不少人都好關心一直主張「無冷氣生活」，又發表過「開冷氣係心中有鬼」言論的他，在越來越熱的夏天之下，是否仍然能夠堅持初衷唔開冷氣。近日，林超英繼唔開冷氣後又一力作，只因他竟然在接受媒體訪問時，無故自爆自己原來「一條褲著足一個月都唔洗」，更用6字真言印證自己的做法，胸有成竹地表示「我實驗過係無問題」。訪問出街後，網民再次驚嘆林超英果然能人所不能，更有大批網民留言指得知林超英「成個月唔洗褲」、「而家睇字都覺得臭呀」！
林超英繼唔開冷氣後又一力作 自爆1個月唔洗褲
前天文台台長一直主張「無冷氣生活」，更因為發表過「開冷氣係心中有鬼」而在網絡上爆紅，成為每逢夏天都會被網民密切關注的「無冷氣KOL」。惟近日就有網民在討論區發文，直指林超英早前在接受媒體訪問時，除了重提慳電、保護環境的無冷氣論外，竟自爆自己「一條褲著足一個月都唔洗」，引起網民廣泛討論及關注！
親自發表6字真言印證做法：我實驗過係無問題
林超英除了慳電外，原來近年亦一直奉行慳水原則，他表示自己為了慳水，「條褲著足一個都唔洗」，又指人流汗時主要集中在上身，親自發表6字真言指「下身唔會流汗」，更揚言自己已「實驗證明無問題」。可能林超英知道自己的做法會引起爭議，所以他就「先發制人」地反問眾人指「名牌牛仔褲唔洗，大家又唔覺得有問題」。其實除了1個月唔洗褲外，林超英其實亦曾分享自己好多年無用番梘」，只因「咁做可以省卻淋濕身、搽番梘再沖水嘅耗水量，時間又慳返D，所以沖涼一分鐘多啲就得」、「當身體出汗或者皮膚沾上塵垢，其實只要用水一沖就乾淨，到底仲要番梘嚟做咩？」
網民驚嘆林超英能人所不能 崩潰留言：睇字都覺得臭
夏日高溫之下唔開冷氣、忍受1個月唔洗褲以及沖涼唔用番梘等行為，令大批網民驚嘆林超英能人所不能，甚至有網民戲稱他應該改名做「林超人」，惟他的行為其實對普羅大眾來說其實略嫌極端，大部分網民均不太受落。有網民好奇他本人「係咪真係未試過下半身流汗」、「背脊都會流汗落條腰」、「坐低時大腿都出晒汗啦」。亦有網民對他的行為做法表示崩潰，揚言「齋諗個畫面都好臭」、「睇字都覺得臭」，又指「替佢老婆可憐」、「日日聞住嗰D味」，更對林超英的個人衛生感到擔憂，直指「出去公廁去廁所，褲腳點都會掂到地下，好污糟囉」。