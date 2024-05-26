網上熱話｜業主怒斥香港租戶極低質 警告忌放租予1類人 網民：我哋特登架

香港地樓價貴就人盡皆知，在打工仔難以負擔高昂首期和林林總總洗費開支的情況下，決定租樓的人愈來愈多。不過，近日有業主嬲爆地在討論區上發文，指自己一向有物業放租，惟放過租才知道「香港人幾低質」，更警告其他業主切忌放租予1類人，否則將與他一樣，需要慘花過萬元執返靚間屋，引來大批網民熱烈討論。

業主嬲爆於連登發文 怒斥香港租戶極低質 不時聽到有人說租樓等於幫人供樓，但在樓價高企的香港下，要負擔高昂首期及林林總總開支，的確十分困難。相信大家身邊都有親朋好友正在租樓，好業主難求就聽得多，但其實一眾業主又何嘗不想找一些好租客。早前一名業主在討論區上發文，直指自己一向都有物業出租，惟在出租後方發現「香港人幾低質​​」，令他不禁在網上大吐苦水。

警告忌放租予1類人 大執慘洗幾萬銀 按照事主於文中的口吻，可見他並非首次出租予香港人，而在結合眾多經驗後，坦言香港的後生仔女租屋情況惡劣，「後生仔女都可以住到間屋成屋甲甴」、「廁所馬桶用到衰過大陸公廁」。亦因為經常遇到有以上情況的租客，令他「每次放租收返層樓都要大執」、「次次完約大執都無幾皮​​」。