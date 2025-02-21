兩餸飯近年在香港愈開愈多，無論是小店，甚至連鎖集團都開拓兩餸飯版圖，本地兩餸飯「龍頭」之一的「權發小廚」，最近進駐銅鑼灣，引起港島區人士熱議，不過更令大家的關注的，竟然是招聘廣告，全因「𢳂餸員」一職，開價高達1.8萬！而另一職位更高達$2.6萬！

權發小廚銅鑼灣開新店 權發小廚早年憑價格相宜、鑊氣小炒、款式多樣，在「兩餸飯」界別跑出，目前在九龍油麻地、佐敦及觀塘都有分別分店，今次開入港島銅鑼灣登龍街，日前起正式試業，並將於3月5日正式開業。消息一出，引來港島區網民留言，「期待🥰⋯⋯快啲post菜牌🙏🙏」、「又大排長龍」、「香港仔歡迎你，等你插旗。」、「嘩嘩嘩，放工後去幫襯，唔知龍尾排到去邊呢？希望排1個鐘買到啦！🙏🤤🙏，加多句太古人仍然等緊您!!!」」、「唔帶飯過嚟試吓先」。

權發小廚的登龍街分店，除了外賣之外，店內亦設有10多個座位，提供堂食。有網民在「香港兩餸飯關注組」Facebook群組發文並上載照片，可見兩餸飯最平$43起，至於三餸飯則最平$53起，鑊氣小菜$53。

「 𢳂餸員」月薪高達 $18,000 不過，另一個吸引人眼球的是招聘廣告，當中「𢳂餸員」一職，每天工作10小時，包1小時飯鐘，並設每周一天例假、勞工假等、包膳食，人工高達$18,000，權發小廚更表明會聘請多名「𢳂餸員」；兼職「𢳂餸員」時薪亦有$65。而廳面主管月薪更高達$26,000起。