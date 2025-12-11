經常有父母「教育」小朋友：「你要努力讀書，否則大個就要去掃地洗廁所。」不過揸的士、做清潔又是否一定學歷低？智慧的高低又應否用收入來量度？早前有網民到歌連臣角拜祭先人，就偶遇到一位「隱世大佬」，令她不禁在網上分享經歷外，亦引來大批網民讚嘆連連。

香港地習慣金錢掛帥，學歷高、專業人士自然看上去高人一等。不過能力、智慧與收入，應否成正比？早前有網民到歌連臣角拜祭，「路經遇到一位頭髮斑白的清潔工姨姨，坐在階級上，正全神貫注地捧着一本書」，她上前一看後，方知這位清潔工姨姨竟然是「隱世大佬」。

清潔工睇1物消磨時間

發文者見到姨姨看書時，好奇主動發問「睇緊咩書」，更笑稱看到書本封面時，驚訝發現「那本不是《李居明馬年運程》，而是《The Almanack of Naval Ravikant》，即由矽谷天使投資者兼創業家「Eric Jorgenson」所寫的《快樂實現自主富有》。

姨姨知道樓主有興趣後，大方與她分享書中智慧，以發問形式引領樓主反思人生的重要課題：「你覺得『努力』和『判斷』哪個比較重要？」，樓主毫不猶豫地回答是後者，「因為往錯誤的方向努力，只會讓自己錯得更深而已。」清潔工姨姨回應指：「但我們上一代卻只會一味鼓吹『努力』，而忽視了『判斷』的重要性……」

之後姨姨再問「你覺得『時間』重要還是『專注』重要？」身為老師的樓主表示，不少學生聲稱花很多時間溫習卻考得稀爛，而他們往往有一個共通點，就是一邊玩手機一邊溫書，於是她答：「當然是『專注』，不專注的話花再多『時間』也毫無意義。」最後清潔姨姨滿意地點了頭，著樓主借書來看，認為該書會令她收獲不少。