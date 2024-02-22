網上熱話｜母親多次北上買兔肉煮食 遭女兒踢爆後用4字反駁 網民：乳鴿你又食

飲食習慣每人都不一樣，有時一些食物在你眼中難吃至極，卻可能因其他人心目中的寶物。芫茜、臭豆腐、榴槤等一向都是較具爭議的食物，因此有時叫餸食飯時都要顧及大家的喜好，以免令對方感到不適。早前，一位港女就在網上哭訴，指自己驚揭家母原來一直有北上買兔肉的習慣，更會偷偷混入家中飯餸內，令她不驚不覺已吃了好多餐。當她與母親對質時，母親更大條道理地用4字反駁，引來大批網民熱議。

母親頻北上買兔肉 港女驚揭家中餸菜內有乾坤 每個人的飲食習慣都不同，因此在煮食或點餐前先考慮各人的口味，是對眾人的關懷與愛護。不過，若然他人有心隱瞞的話，有時可能食咗都唔知咩事。早前，一位港女在討論區崩潰發文，劈頭直指自己「食咗阿媽煮嘅兔肉同馬肉」​​。她表示自己經常在家中吃飯，惟日前卻意外聽到母親對父親說「聽日返深圳記得買兔肉​​」，當時她已即時表明「我唔食」，豈料母親竟指「已經煮過好多次，你都食過好多次​​」。

女兒踢爆後嬲爆追問 母親竟用4字反駁 事主得悉後十分激動，坦言「當下即刻震驚，覺得好嘔心同埋擔心有病毒​​」，隨後又質問母親為何一直隱瞞，惟對方卻大條道理地批評女兒「大驚小怪」，又揚言「餐廳都會喺牛肉豬肉入面加兔肉，啲人係邊隻肉平就用邊隻，麥樂雞都會溝唔知咩肉落去」，向她解釋其實早已不知不覺吃了兔肉，沒有甚麼大不了。