不少人都會去餐廳慶祝生日，並會與職員夾好上蛋糕時間，給壽星一個驚喜。但若然蛋糕上枱時方發現送錯，又或是蛋糕無故消失，的確會十分掃興。早前，一名港女在小紅書上嬲爆發文，指自己帶媽媽到將軍澳海底撈慶祝生日時，價值500元的蛋糕竟然無故被偷，而職員的做法更令她感到十分無理。

圖片來源：Facebook@海底撈香港Haidilao Hongkong

港女帶媽媽海底撈慶生 竟被偷走蛋糕 該位港女在小紅書上以「海底撈賠我生日蛋糕」為題發文，指自己日前帶同媽媽到將軍澳海底撈慶祝生日，並將價值500多元的生日蛋糕交由職員暫存，沒料到最後卻被告知生日蛋糕被其他食客偷走，「他們桌是沒有人生日的，而且在海底撈員工送錯的情況下還默認是自己的蛋糕還順走」。

不滿職員應對方法 對於寫有「媽咪 生日快樂」的蛋糕被偷去，事主就認為海底撈職員的處理方法十分有問題，「一來讓我自己看看附近蛋糕店，當時已經22:15左右，正常都已經下班，而且不應該是海底撈工作人員來想辦法解決嗎」、「二來說賠我們禮物（碗筷和極其粗糙且看起來髒髒的床單」，「而且還給我形容蛋糕的樣子說肯定很好吃，樣子也很好看，還拍了照片」。