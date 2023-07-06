網上熱話｜海港城網紅咖啡店屈內地女打尖 霸氣做1事店員即認錯：算甚麼玩意兒！

隨著兩地通關，內地遊客訪港人數自3月起不斷上升，除了帶動本港經濟外，新一輪的「中港矛盾」似乎又再岀現。近日就有一名內地女稱自己在海港城一間網紅咖啡店被屈打尖，其後更於網上大鬧該服務員「算甚麼玩意兒」，並自稱自己霸氣做一事後令該店員即低頭認錯！

內地女被海港城咖啡店屈打尖惹內地網民熱議：不説粵語就會這樣！ 該名內地女子指自己到訪該咖啡店的時候，見外面無人排隊便走到吧台點單。然後她指「那個女的服務員在和一家老外說完後，便和我們説，裡面有位置坐你們就可以點。然後我們進去找了兩個空的椅子坐了下來。」誰知後來送餐的時候，該名店員突然問她們座位在哪裡，而她們也指了自己的位置，並表示東西是她們點的。可是那名店員突然說，「外面這麼多人排隊，你們插隊進來，不拿號，不能坐這裡」，並指責她們打尖。

事後不忿網上大鬧店員「沒有資本」兼稱做一事令其認錯 她對該店員的做法感到十分不滿，並稱：「我們進去之前甚麼時候告訴我們要拿號了？」並強調她們進來的時候還無人排隊，何來插隊之説，並指是該店員説有座位就可以點單。可是該店員並沒有打算道歉，她便強硬要求看CCTV，而正是她此舉動店員才承應自己錯了。

質疑自己是因説普通話才被歧視：要説英文是吧？ 她最後表示不解，指「一個服務員何來的資本？我一個去過英國留學去過法國意大利的還得很你拽兩句英語是吧？甚麼玩意兒」，可見她對此經歷十分不快。