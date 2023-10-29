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生活
2023-10-29 14:00:00

網上熱話｜深圳失業青年帶$1000來港流浪 被汽水​​機售價嚇親 住1地方令他感不安

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網上熱話｜深圳失業青年帶$1000來港流浪 被汽水​​機售價嚇親 住1地方令他感不安

網上熱話｜深圳失業青年帶$1000來港流浪 被汽水​​機售價嚇親 住1地方令他感不安

香港地出名百物騰貴，香港人自己的人工都追不上物價通漲，因此近年很多人熱愛北上旅遊，貪內地的物價稍低兼性價比高。不過，可能總有人喜歡向高難度挑戰，早前，一位深圳失業青年就毅然決定來港流浪，指自己只帶$1,000的本錢到港生活，直到本金花盡才返回深圳。惟他在剛到埗後，已即時被香港汽水​​機的售價嚇親，隨後又分享自己為了貪平所住的小賓館，揚言整體環境令他感到十分不安！他的影片引來不少網民討論，有網民就指他專門挑戰10.1黃金週時才做這個挑戰，無疑是「攞苦嚟辛」！

一位深圳失業青年就毅然決定來港流浪，指自己只帶$1,000的本錢到港生活，直到本金花盡才返回深圳。（圖片來源：YouTube@小馬生存日記）

一位深圳失業青年就毅然決定來港流浪，指自己只帶$1,000的本錢到港生活，直到本金花盡才返回深圳。（圖片來源：YouTube@小馬生存日記）

深圳失業青年來港流浪 全身上下僅帶$1000

香港與內地的物價相差甚遠，即使是距離相近的深圳，物價亦比香港低出一大截。早前，一位內地男子「小馬」就在YouTube拍片分享自己的新挑戰，他指自己自2019年11、12月起失業至今，一直是深圳「三低人士」，意即低學歷、低年齡、低收入。惟他最近仍想來港旅遊，因而決定只帶著僅有的1,000港元來港「流浪」數天。他坦言自己未有做任何旅遊計劃或攻略，亦其4年來首次出境，希望能夠以「最省錢的方式」到香港旅遊，並會在花光本金後才返回深圳。

 

一位內地男子「小馬」就在YouTube拍片分享自己的新挑戰，他指自己自2019年11、12月起失業至今，一直是深圳「三低人士」，意即低學歷、低年齡、低收入。（圖片來源：YouTube@小馬生存日記）

一位內地男子「小馬」就在YouTube拍片分享自己的新挑戰，他指自己自2019年11、12月起失業至今，一直是深圳「三低人士」，意即低學歷、低年齡、低收入。（圖片來源：YouTube@小馬生存日記）

到埗即被汽水​​機售價嚇親 住1地方令他感不安

小馬經由深圳蓮塘口岸過關，剛到埗的他已被香港的自動販賣機嚇親，全因汽水​​機內一枝維他檸檬茶要14港元，而內地則只需4元人民幣左右，金額超過3倍，令他開始擔心$1,000未必能夠在香港生活太多天。為了節省開支，他選擇了在位於尖沙咀重慶大廈11樓的賓館過夜，雖然一晚費用只需約160多元人民幣（約175港元），但他就表示重慶大廈的整體環境令他感到十分不安，全因大廈內有不少「其他種族的人」，而後來又續指在留宿的晚上，曾有「半夜陌生女子敲門求助」、「房間有蟑螂出沒」。

 

剛到埗的他已被香港的自動販賣機嚇親，全因汽水​​機內一枝維他檸檬茶要14港元，而內地則只需4元人民幣左右，金額超過3倍。（圖片來源：YouTube@小馬生存日記） 為了節省開支，他選擇了在位於尖沙咀重慶大廈11樓的賓館過夜。（圖片來源：YouTube@小馬生存日記） 雖然一晚費用只需約160多元人民幣（約175港元），但他就表示重慶大廈的整體環境令他感到十分不安。（圖片來源：YouTube@小馬生存日記） 全因大廈內有不少「其他種族的人」，而後來又續指在留宿的晚上，曾有「半夜陌生女子敲門求助」、「房間有蟑螂出沒」。（圖片來源：YouTube@小馬生存日記）

苦呻連飯都食唔起 網民：黃金週先嚟係咁上下

因為要慳錢，小馬所安排的行程基本上都屬於零消費，例如前往中環港交所「打卡」​​，又選擇乘坐旅遊巴到油麻地，到達便利店購買電話卡，惟因香港電話卡需要實名登記，他只好到港鐵站連接無線網絡登記。他在第一天到港後的午餐選擇相對便宜的兩餸飯，但抱怨40港元的價錢仍是貴得「不能吃」，因而晚餐只好飲水和吃一個從深圳帶來的1元人民幣饅頭。​​雖然小馬來港的行程貌似十分可憐，但網民就未有太同情，更嘲諷他專門選擇10.1黃金週這個熱門的旅遊時間才來港，「所有嘢都會貴一截」，又指其實香港有很多價廉物美的小旅館，「揀重慶大廈好極端」，直指他「為流量先拍到咁」。

 

因為要慳錢，小馬所安排的行程基本上都屬於零消費，例如前往中環港交所「打卡」。（圖片來源：YouTube@小馬生存日記） 他在第一天到港後的午餐選擇相對便宜的兩餸飯，但抱怨40港元的價錢仍是貴得「不能吃」。（圖片來源：YouTube@小馬生存日記） 因而晚餐只好飲水和吃一個從深圳帶來的1元人民幣饅頭。（圖片來源：YouTube@小馬生存日記） ​​雖然小馬來港的行程貌似十分可憐，但網民就未有太同情。（圖片來源：Facebook@深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區） ​​雖然小馬來港的行程貌似十分可憐，但網民就未有太同情。（圖片來源：Facebook@深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區） ​​雖然小馬來港的行程貌似十分可憐，但網民就未有太同情。（圖片來源：Facebook@深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區）
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