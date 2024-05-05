網上熱話｜深圳為吸引港人購物各出奇招 網民建議寫2句標語：好有頭腦

自從通關之後，越來越多港人鍾情北上飲飲食食，更不時會約埋一大班好友一同北上行超市，買到一袋二袋、一車二車，可以說是滿載而歸。近日，有內地網民就發現深圳不同的商店都各出奇招，期望能夠吸引到更多港人購物刺激經濟。從網民上載的照片中，可見很多商店都在貨架上貼滿引人入勝的告示牌，爆笑之餘又有創意，引來大批網民紛紛熱議。

深圳為吸引港人購物各出奇招 惹內地網民爆笑 近年不少港人都鍾情北上購物，除了因為內地的物價相對香港較低廉之外，亦有大批港人直指內地貨品的選擇較多，容易買到有趣的貨物。早前，有內地網民以「深圳為了吸引香港遊客消費真的很拼」為題發文，直指近日深圳不少商品都看準港人願意消費的特點，不同類型的商店都各出奇招，期望能夠吸引更多香港人北上購物和消費！

貨架貼滿醒目告示牌 從內地網民上載的照片中，可見內地不同類型的商店均在貨存上貼滿醒目又引人入勝的告示牌，例如玩具店寫明「呢啲嘢香港無得賣」、「呢啲嘢平過香港」。有專門夾公仔的店舖則大大個易拉架寫上「港幣付款，無需滙款」，就連內地的地鐵車廂內的廣告亦列明「香港人喺深圳」可以直接以港幣付款，「搭地鐵、Call車、行超市、點餐都OK」。