網上熱話｜深夜一碗牛雜河盛惠$1,400 黑絲女外賣員送上門掀賣淫疑雲 官方回應竟然咁講！

現時外賣平台越來越多，不過香港的外賣平台和食肆未必會營業到深夜，有時晚上10點過後選擇已不多。然而，內地的外賣卻幾乎24小時無休，不論幾多點都可以叫到外賣，更有機會有特殊驚喜！近日，有網民就發現一個外賣平台在每晚11點後，送外賣的外賣員就會由平時的男外賣員，變成一群身穿短裙黑絲的性感美女，而餐點的價格亦會提高將近100倍，令他們懷疑真正的外賣並非食物，而是隱藏的特殊服務。

晚上11點後改由性感美女送外賣 一碗牛雜河盛惠$1,400 早前，有網民發現每到晚上11點後，送外賣的外賣員就會由平時的一眾男外賣員，變成一群身穿短裙黑絲、高跟鞋，衣著打扮超性感的美女。雖然這群美女外賣員仍然穿著外賣平台的制服上衣，但她們所送的外賣卻比起正常價錢貴將近100倍，有指在他們的店鋪中選購一碗普通的牛雜河的話，需付金額竟然高達人民幣1,400元，即約港幣1,500元食一碗粉！

可選菜品極多元化 價錢及裝扮掀隱藏特殊服務疑雲 根據外賣平台顯示，該店舖除了$1,400的牛雜湯粉外，其他餐點的選擇亦十分多元化，包括2,880元的清燉鮑魚、1,790元的小炒黃牛肉擂椒飯、800元的蘭州拉面，也有3元的蔥油餅、2.5元的糯米燒、3.5元的麥玉米腸仔包。而店舖列明自己位於瓊中黎族苗族自治縣營根鎮，每日的營業時間為晚上23:00至次日6:00。這些餐點的定價，加上只有晚上營業和專門由一群猶如「Cosplay」的性感美女送上門，令不少人懷疑其實真正的外賣並非食物，而是隱藏的特殊服務。