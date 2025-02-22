近年兩餸飯開到成行成市，全因收費平，又多款式味道選擇。不過最近有網民發現，深水埗一間茶記的特價外賣飯盒只要$20！更有6款菜式可選，包括咖喱吉列豬扒、薯仔雞翼、香茅雞扒及魚香茄子等，不少網民有讚該店「有良心」，更揚言「好過食兩餸飯！」

深水埗 $20 特價外賣飯盒

近日有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指深水埗元州街麥當勞斜對面的匯發茶餐廳，有特價外賣飯盒，只售$20，他更上載外賣飯盒餐牌，共有6款菜式可供選擇，包括咖喱吉列豬扒飯、薯仔雞翼飯、香茅雞扒飯、魚香茄子飯、榨菜蒸肉餠飯及肉鬆蒸水蛋飯，不過表明不包餐具及袋，大家去買記得自攜購物袋及餐具。

據悉茶餐廳位於深水埗元州街，開業已有25年。由飲食平台的舊相可見，該茶餐廳於2020年疫情期間，都有推出$20特價外賣飯盒，但只供外賣，堂食要正價。