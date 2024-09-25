網上熱話｜港人不滿雞翼腸仔飯盛惠$75 發文稱寧去日本食 網民：明碼實價！

不少人都認為香港的飲食業收費貴，服務態度又出名「有性格」，因此不少人寧願在香港食平啲，留返啲彈藥北上又或是去外地旅行時才食到盡。近日，有網民在社交平台發文，分享自己在屯門一間冰室以$75的價錢，食了一個雞翼腸仔飯，事後更不滿地表示好唔抵，揚言「香港75蚊食腸仔；日本75蚊食和牛」，引來大批網民圍攻！

網民幫襯屯門冰室 雞翼腸仔飯盛惠$75 香港地出名選擇多，不論想食咩菜式都有得揀，平貴任君選擇。近日，有網民在社交平台上發文，分享自己在屯門一間冰室吃了一餐好唔抵的飯！從網民上傳的照片中，可見他點了一個黑椒雞翼腸仔飯，份量約有1碗白米飯、兩條香港和三隻雞翼，賣相睇落就唔差，但事主就對這個飯盛惠$75感到不值。

發文稱寧願去日本食 事主坦言「咁嘅飯75蚊」，認為貴夾唔抵之餘，更以此與日本作比較，揚言「我都係留返啲錢去日本，得閒執張平飛快閃好過啦」、「香港，75蚊食腸仔；日本，75蚊食和牛」，將這碟充滿港式風味的黑椒汁雞翼腸仔飯與日本和牛作對比，感覺即時升價10倍。