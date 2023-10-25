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生活
2023-10-25 13:00:00

網上熱話｜港人北上行超市狂掃大閘蟹 4隻僅盛惠¥99 網民：增加香港醫療壓力？

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網上熱話｜港人北上行超市狂掃大閘蟹 4隻僅盛惠¥99 網民：增加香港醫療壓力？

網上熱話｜港人北上行超市狂掃大閘蟹 4隻僅盛惠¥99 網民：增加香港醫療壓力？

剛過去的重陽有3日連假，若然未有在前後額外攞假去旅行的話，不少人都會考慮近近地北上吃喝玩樂，選擇多之餘性價比亦較香港高。適逢近日是食大閘蟹的好時節，不少愛蟹一族都紛紛約埋三五知己一同開蟹宴，惟香港的大閘蟹單隻售價可能較高，因而令到不少港人都趁著重陽連假，特意北上行超市搶購大閘蟹！有指，深圳的超級市場現時主力賣大閘蟹，雖然重量和價錢不等，但幾乎所有都比香港平一大截，因此大批港人都在重陽連假北上大手入貨，除了即場購買並加錢即食外，有港人更會親自帶回香港慢慢食，令到網民有不同的意見，直指「真係好抵食」又或是指責他們存心「增加香港醫療壓力」。

適逢近日是食大閘蟹的好時節，不少愛蟹一族都紛紛約埋三五知己一同開蟹宴，惟香港的大閘蟹單隻售價可能較高，因而令到不少港人都趁著重陽連假，特意北上行超市搶購大閘蟹！（圖片來源：小紅書）

適逢近日是食大閘蟹的好時節，不少愛蟹一族都紛紛約埋三五知己一同開蟹宴，惟香港的大閘蟹單隻售價可能較高，因而令到不少港人都趁著重陽連假，特意北上行超市搶購大閘蟹！（圖片來源：小紅書）

港人重陽連假紛紛北上 逾30萬人次出入境創單日新高

剛過去的重陽節剛好有補假，大部分港人都受惠到一連3日的連假，正正適合近年熱愛北上的市民到大陸享受假期。根據入境處數據顯示，上周六及本周日（21及22日）兩日合共錄得88.1萬人次的香港居民出境，扣除機場及港珠澳大橋等，料前往內地至少有68.6萬人次，主要是往深圳，在兩日內均錄得逾30萬人北上，創通關後單日新紀錄。港人北上大多為了吃喝玩樂，而這段期間適逢大閘蟹的時郵，不少港人都特意到內地的超級市場掃貨，勢要買盡深圳的平價大閘蟹！

 

剛過去的重陽節剛好有補假，大部分港人都受惠到一連3日的連假，正正適合近年熱愛北上的市民到大陸享受假期。（圖片來源：小紅書） 港人北上大多為了吃喝玩樂，而這段期間適逢大閘蟹的時郵，不少港人都特意到內地的超級市場掃貨，勢要買盡深圳的平價大閘蟹！（圖片來源：小紅書）

行超市狂掃大閘蟹 4隻僅盛惠¥99

自從開關以後，不時都會看到有港人因為深圳的超級市場較香港平價，因而即使需要花雙倍或三倍時間，仍然要堅持北上買餸。適逢近日是食大閘蟹的季節，雖然香港都有很多店舖推出大閘蟹優惠或套餐，但卻比不上內地的低廉物價。有指，不少港人都在深圳的大型超市內狂掃大閘蟹，比起香港至少五十、六十蚊一隻的價錢，深圳的超市主力售賣三種重量的大閘蟹，其中標示陽澄湖大閘蟹公每隻售¥59.9，兩隻賣¥109，每隻重3.8至4.2両（約每隻5至5.5港両）。另兩款無標明產地，較大的（公蟹190至210克、母蟹140至160克）賣每隻¥45.9，兩隻售¥79，較小的（公蟹165至185克、母蟹115至135克）每隻¥29.9，而一次過買夠4隻的話只需¥99。

 

自從開關以後，不時都會看到有港人因為深圳的超級市場較香港平價，因而即使需要花雙倍或三倍時間，仍然要堅持北上買餸。（圖片來源：小紅書） 適逢近日是食大閘蟹的季節，雖然香港都有很多店舖推出大閘蟹優惠或套餐，但卻比不上內地的低廉物價。（圖片來源：小紅書） 有指，不少港人都在深圳的大型超市內狂掃大閘蟹。（圖片來源：小紅書） 比起香港至少五十、六十蚊一隻的價錢，深圳的超市主力售賣三種重量的大閘蟹，其中標示陽澄湖大閘蟹公每隻售¥59.9，兩隻賣¥109，每隻重3.8至4.2両（約每隻5至5.5港両）。（圖片來源：小紅書） 另兩款無標明產地，較大的（公蟹190至210克、母蟹140至160克）賣每隻¥45.9，兩隻售¥79，較小的（公蟹165至185克、母蟹115至135克）每隻¥29.9，而一次過買夠4隻的話只需¥99。（圖片來源：小紅書）

香港網民反應兩極 真係好抵食VS增加香港醫療壓力

如果港人想堂食的話，超市亦會提供即時蒸蟹加工服務，每份約8至10隻大閘蟹的加工費為10元，蒸熟後超市內亦有位置可供市民堂食。據悉，只有小部分港人會選擇堂食，大部分則決定大手入貨後帶回香港與家人好友一起分享。根據海關規定，大閘蟹不在禁運或受管制物品名單中，因此市民是自用而數量又合理的話，不論生蟹定熟蟹都可以帶回香港境內。香港網民對於港人北上掃蟹的反應兩極，有網民直指深圳「一隻平成3、4倍」、「真係好抵食」，亦有網民對內地的食安有保留，質疑「會唔會食壞肚」、「北上買蟹返港食，增加香港醫療壓力」。

 

（圖片來源：Facebook@大閘蟹關注組） （圖片來源：Facebook@大閘蟹關注組）
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