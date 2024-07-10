網上熱話｜港人北上30小時豪花4萬元 鍾情土豪生活 網民見1物笑爆肚

北上消費已成為港人鍾情的活動之一，大多因為內地消費較香港低廉，吃喝玩樂時能夠唔洗睇價錢。早前一位港人就在社交平台上分享北上的消費紀錄，自豪地表示北上短短30小時已花費超過4萬元，更形容自己的生活似足「土豪」。不過，網民從他分享的花費清單內，就因為見到他購買了1樣物件而笑爆肚，引起廣泛討論。

港人北上30小時豪花4萬元 早前，一位港人在北上吃喝玩樂後，於社交平台上公開自己的花費細項。事主以「港人北上30小時花了¥43500全紀錄」，更自豪地形容自己的生活模式似足「土豪」！

形容似足土豪 為1事花費最高 據事主列出的花費清單中，可見他們一行3人在短短30小時內豪使人民幣43,500元（約港幣46,714元），而在項目明細中，可見大部分均是飲食花費，例如海鮮午餐¥251、山姆超市續會、購物兼小食店合共¥1,085.3。而在兩天的消費中最高昂的項目為「植牙x6 + 牙周病」合共花費¥38,000。