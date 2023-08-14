網上熱話｜港人呻福田口岸驚變「膠樽許願池」 內地網民即用1神邏輯反駁：明明是清潔工的錯！

隨著兩地通關，不少矛盾因兩地文化的不同而發生。近日就一香港網民於網上發文指，自己經深圳福田口岸回香港時，看到遍地都是膠樽的情況，感嘆內地人的質素也有點「離譜吧」，更直言「我感到不安是不是我歧視了？」然而帖子一岀，隨即引起內地網友反擊，更有人用神邏輯歸究是清潔工的錯。

港人呻福田口岸驚變「膠樽許願池」 該名港人以「福田口岸的奇景」為題，於小紅書上發文，疑似他經過福田口岸的內地人通道時，看見遍地的膠水樽。他認為「香港是允許帶液體的，就算不讓帶，這個質素也有點離譜吧？」他更直言「我感到不安是不是我歧視了？」

爭議一：香港人還是內地人做的？ 不少內地網民看後都感到冒犯，認為這明明是香港人回香港時製造的垃圾，「周日晚上去香港，大部分是哪裡人用腳想都知道！」、「你歧視香港人？」、「自己帶頭踩自己？」不過後來又有人指岀拿回鄉證的港人無法走到這個區域，「有這個位置嗎？我拿回鄉證的沒有看到有這個區域喔」。

爭議二：內地網民認為扔在這𥚃沒關係 之後更有內地網民認為把膠水樽扔在這裡沒有問題，他們認為這是香港人和內地人思維的差別，直言港人「沒有接地氣的思維」，更叫港人思考為什麼要扔在這裡，是為了方便清潔工人，可以方便他們一次過收起並「收廢品賣錢」。其後更有內地網民指「別同我講素質，清潔工你倒是收拾呀，你沒及時收拾就是你的錯，你上班干嘛去了，垃圾堆積成巾也不收」。