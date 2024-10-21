網上熱話｜港人收入境處電話以為騙案 3度Cut線始揭真相 職員：慘過做cold call

電話騙案絕對是現時其中一種最猖狂的犯罪，即使各界人士不斷呼籲和教育相關資訊，但仍然有很多人誤墮騙局。近日有網民分享身邊一位朋友的真實經歷，直指曾試過連續3次收到「入境處」的電話，惟在3度Cut線後方發現對方的真實身份，引來其他行業的網民紛紛表示「好有共鳴」。

港人收入境處電話 以為騙案3度Cut線 早前，一位網民代朋友在社交平台上發文，直指自己的朋友曾經連續3次收到「入境處」的電話，更差點因此而惹上麻煩。他表示當朋友首次接到電話時，一聽到對方表明「X小姐你好，我係香港入境處」已即時收線，沒料到對方又再致電，揚言「你係X小姐嗎？我真係香港入境處呀，你唔好收線先」，奈何朋友仍然深信是騙徒的開場白，堅決Cut線。

圖片來源： Threads

職員苦苦衷求始揭真相 事主以為是次「騙局」將告一段落，豈料對方再三致電，接通後一輪嘴表示：「X小姐呀，我求下你唔好收線呀，我真係入境處呀，求下你聽一聽我講先，你係唔係申請緊（外傭姓名）嚟香港做工人呀」。經過職員的堅持，始揭對方原來真的是入境處職員，而非由騙徒假扮。

各行各業均受影響 以上經歷雖然爆笑，發文者亦以自嘲語氣表示：「而家入境處職員可能係比人cut線拒絕最多的工作，慘過做cold call銷售」，但亦有各行各業的網民紛紛表示「真係多得啲騙徒唔少」，只因除了入境處外，不少行業和機構都已經成為騙徒的呃人手法，令大家警覺大大提高。有曾在醫院工作的網民表示致電病人時，「啲病人成日以為係傳銷電話」，亦有前老師苦呻，被學生或家長誤以為是騙徒而cut線。