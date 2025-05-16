打工仔最在乎的除了加人工外，就是幾時收工，想做到work-life balance，就要調整心態和責任心，以免收工時間都繼續被工作入侵生活，不過自從大家習慣用社交軟件聯絡後，收工能否做到「已讀不回」亦是一件艱深學問。早前，一名從內地來港工作的打工仔就在小紅書上不忿發文，指香港同事收工後拒接電話，唔做嘢卻領取比他更高的人工，引來大批網民留言熱議。

內地人來港打工 不滿香港同事收工拒接電話 打工仔在下班後究竟應否繼續接電話和覆短訊，一向是爭議性話題，未知你又有何睇法？早前，一位由內地來港工作的打工仔就在小紅書上發文，劈頭直斥「香港同事下班不接電話」，認為對方這個行為沒有責任心。

批評港人唔做嘢但又人工高 而最令發文者不忿的，其實不止香港同事收工唔聽電話，而是對方「工資還比我們高」，令他不禁認為港人做少啲嘢卻有更高回報，直指內地人在香港工作「沒有性價比」。

網民留言爭議 發文者的言論引起大批網民熱烈討論，有網民質疑「認真嗎？香港很少人下班後不回message或email」、「反正手機調了時間，晚上十二點到第二天10點之間是找不到我的」、「香港人通常不睡午覺」，亦有網民反斥「不習慣香港文化，不要在香港打工」、「還要把捲的要死的那套帶到香港」。