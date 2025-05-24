網上熱話｜港人旅行5日驚見全屋飛蟻 網民拆解原因疑做錯1事導致

香港人出名鍾意去旅行，但有時出遠門都會擔心家中出現特殊意外，因此返港回家打開門一刻多多少少都會帶點「近鄉情怯」之心。早前，一位港人去完5日旅行返港時，驚見全屋充滿飛蟻，場面之震撼引起大批網民熱議！他事後坦承自己因為旅行前做錯一件事，反而令情況惡化。

該名網民在Facebook群組「香港滅蟲關注組」發文，指自己去完5日旅行返港，豈料剛入屋就發現家中有大量飛蟻。從他上傳的照片中，可見櫃底、牆邊，甚至近天花的位置都滿佈飛蟻足跡，十分恐怖。

而他的廚房更是重災區，抽油煙機黏滿飛蟻屍體，更散落在電磁爐及調味料上，場面非常嚇人！事主無奈表示：「簡直攞命啊，希望快點搞掂，仲有執返啲牆身！」

網民 懷疑無閂好窗或燈

帖文引起網民熱議，有人懷疑事主「無閂好窗或燈」而吸引飛蟻。亦有高人分析指，事主家中可能早有白蟻棲息，只是旅行期間遇上飛蟻出巢：「你屋企本身已經有白蟻，而且維持咗好耐，只係你去旅行個段時間，屋企內爆飛白蟻。」、「應該本身都有，白蟻泥唔係一時三刻，啲飛蟻應該係咁啱出巢分家抽哂落抽油煙機」。

事主做一事反令問題惡化

事主事後回應指，其實早前旅行前一兩天，已發現有白蟻，並聯絡滅蟲公司，但由於太心急，於是自行噴殺蟲水及清潔，結果反令情況惡化。「其實去旅行前一兩日已經發現有白蟻，即刻叫滅蟲公司嚟看，但我又衰多手自己噴咗殺蟲水同清潔咗，間滅蟲公司話唔可以即時搞，要等條蟻路出返嚟先追蹤到，結果5日就出哂嚟。」