網上熱話｜港人欲住內地民宿被拒 1句說話懷疑被無禮對待 背後原因竟然係咁？

不少人在出外旅遊時，比起租酒店更鍾情住民宿，除了因為住民宿更能貼近當地生活，親身體驗風土民情之外，一般民宿的租金都會比酒店更便宜，因此吸引了不少人居住。早前，一位香港學生就正正因為想慳錢，在到內地遊玩時經網站租住了位於內地的民宿，惟她卻看到網站列明「只有國內人入住」，因此特意向店家確認是否能夠入住，沒料到對方一得知事主是香港人後，頻頻耍手擰頭拒絕接待，更因為說了1句話只令事主懷疑被無禮對待和遭受歧視。事件引起網民回應，亦有網民公開部分民宿拒絕接待港人的原因，令事主十分無奈！

香港學生出遊想住平民宿 訂購後竟被拒絕接待 出遊又想慳錢時，選擇住當地的民宿是一個不錯的選擇，只因相比租住酒店會便宜一大截，加上能夠在民宿內認識更多來自不同地方的旅客，一同組隊遊玩。早前，一位香港學生在出發內地遊玩之前，亦因為想慳錢而選擇租住內地的民宿，惟她在經由網站訂房後，因頻頻看到網站列明的「只有國內人入住」而感到不安，最後只好主動向店家查詢及確認。事主向店家指出「部分酒店和民宿只有國內人住，港澳台是不能的，就想入住之前跟你們核對一下」，店家則反問「你是港澳台的嗎？」，更在事主回應「我是港人」後，即時提出拒絕接待！

店家1句說話回應 事主質疑是否被無禮對待 店家在得知事主是港人後，即時以1句「我們沒有資質接待」為由拒絕，又揚言「不好意思」、「我們只是小民宿」、「就是接待不了」，又建議事主「找大一點的酒店」、「我們只是小旅館」。當事主重申自己「是學生，想訂一點便宜的民宿」，並再次追問不能接待是否「法律規定」時，店家則不斷以同一句「不好意思你哦」回應，又再強調「確實接待不了呢」。以上回應和對話令事主不禁懷疑自己是否被無禮對待或遭受歧視，因此只好在小紅書發文向一眾網民苦呻。