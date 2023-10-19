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生活
2023-10-19 12:28:57

網上熱話｜港人欲住內地民宿被拒 1句說話懷疑被無禮對待 背後原因竟然係咁？

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對方一得知事主是香港人後，頻頻耍手擰頭拒絕接待，更因為說了1句話只令事主懷疑被無禮對待和遭受歧視。

對方一得知事主是香港人後，頻頻耍手擰頭拒絕接待，更因為說了1句話只令事主懷疑被無禮對待和遭受歧視。

不少人在出外旅遊時，比起租酒店更鍾情住民宿，除了因為住民宿更能貼近當地生活，親身體驗風土民情之外，一般民宿的租金都會比酒店更便宜，因此吸引了不少人居住。早前，一位香港學生就正正因為想慳錢，在到內地遊玩時經網站租住了位於內地的民宿，惟她卻看到網站列明「只有國內人入住」，因此特意向店家確認是否能夠入住，沒料到對方一得知事主是香港人後，頻頻耍手擰頭拒絕接待，更因為說了1句話只令事主懷疑被無禮對待和遭受歧視。事件引起網民回應，亦有網民公開部分民宿拒絕接待港人的原因，令事主十分無奈！

 

事件引起網民回應，亦有網民公開部分民宿拒絕接待港人的原因，令事主十分無奈！（圖片來源：電影《閨蜜2》劇照）

事件引起網民回應，亦有網民公開部分民宿拒絕接待港人的原因，令事主十分無奈！（圖片來源：電影《閨蜜2》劇照）

香港學生出遊想住平民宿 訂購後竟被拒絕接待

出遊又想慳錢時，選擇住當地的民宿是一個不錯的選擇，只因相比租住酒店會便宜一大截，加上能夠在民宿內認識更多來自不同地方的旅客，一同組隊遊玩。早前，一位香港學生在出發內地遊玩之前，亦因為想慳錢而選擇租住內地的民宿，惟她在經由網站訂房後，因頻頻看到網站列明的「只有國內人入住」而感到不安，最後只好主動向店家查詢及確認。事主向店家指出「部分酒店和民宿只有國內人住，港澳台是不能的，就想入住之前跟你們核對一下」，店家則反問「你是港澳台的嗎？」，更在事主回應「我是港人」後，即時提出拒絕接待！

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

店家1句說話回應 事主質疑是否被無禮對待

店家在得知事主是港人後，即時以1句「我們沒有資質接待」為由拒絕，又揚言「不好意思」、「我們只是小民宿」、「就是接待不了」，又建議事主「找大一點的酒店」、「我們只是小旅館」。當事主重申自己「是學生，想訂一點便宜的民宿」，並再次追問不能接待是否「法律規定」時，店家則不斷以同一句「不好意思你哦」回應，又再強調「確實接待不了呢」。以上回應和對話令事主不禁懷疑自己是否被無禮對待或遭受歧視，因此只好在小紅書發文向一眾網民苦呻。

 

店家在得知事主是港人後，即時以1句「我們沒有資質接待」為由拒絕。（圖片來源：電影《假面飯店》劇照）

店家在得知事主是港人後，即時以1句「我們沒有資質接待」為由拒絕。（圖片來源：電影《假面飯店》劇照）

網民紛紛回應 背後原因竟然係咁！

事主的經歷亦確實引起網民熱議，有網民指店家的回應的確不太恰當、「回應白眼是幾個意思」、「感覺像是罵人一樣」，亦有大批網民向事主解釋為何店家拒絕接待，直指其實內地的確有規定部分酒店或民宿「沒有資格招待」、「接待港澳台及外國旅客需要資質，一般是那種3星以上的酒店」，又指這個政策在「以前大陸沒那麼發達的時候」已經存在，主要因為當時他們認為「只有足夠檔次的酒店才能接待外賓」。惟事主認為自己只是「窮學生」、「誰跟我訂的資格」，亦有網民質疑為何內地會將港澳台居民視為「外賓」、「呢個講法好危險」。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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