香港地乜都貴，想做駕駛人士的話，不但買車、泊車貴，就連學車亦一樣貴貴貴！近日有香港網民指，近年不少港人決定北上學車，只因內地的學車及考車制度「平靚正」，更可以將內地的駕駛執照轉移到香港。不少網民就此展開激烈對話，除了力數香港考車的3大缺點外，更為一眾有意北上學車的人澄清1件重要事項。

討論區驚現北上學車帖文 早前，香港的討論區出現了一個「原來家下興返大陸考車牌，再返香港轉香港牌」為題的帖文，直指現時有不少香港人都決定不在香港學車及考車，轉移到內地報名和考牌，更有剛考完的港人留言大讚「上星期係大陸考完，平靚正，啲師傅同考官又好態度」。

3日即考到牌 力數香港考車3缺點 該名網民表示，現時不少港人都會在假期時北上深圳，逗留3天去學車，全程學費低至3,000人民幣，又揚言只需3日就能成功取得駕駛執照，「返大陸考車牌，再返香港轉香港牌，3000人仔學3日」。此外，網民更藉此力數留港考車牌的3大缺點，直言「香港學車、考車時間長」、「學費、租車費用昂貴」以及「教學質素差」。

網民熱烈討論 有部分網民認同北上學車能慳錢慳時間，揚言「大陸佢地有兩次機會，就算fail， 好快又可以再考。心理壓力低好多。香港唔係難，係玩X人」，就連小紅書上亦出現不少相關的教學和攻略，惟其認受性和安全性就備受質疑。有網民直指「點解咁多人覺得學車兩日會學識，之後去日本自駕遊」、「咁兒戲」。不過有網民就澄清若要由內地牌照轉成香港牌照，實際上還需要等候5年「要等五年先可以轉香港牌」、「考完要等5年，勁多人俾人呃，以為1年就可以換香港牌」。