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生活
2023-11-08 14:00:00

網上熱話｜港人炫耀獲派大埔富蝶邨公屋 自爆靠3點成功上樓 網民倡議：快啲舉報啦！

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網上熱話｜港人炫耀獲派大埔富蝶邨公屋 自爆靠3點成功上樓 網民倡議：快啲舉報啦！

網上熱話｜港人炫耀獲派大埔富蝶邨公屋 自爆靠3點成功上樓 網民倡議：快啲舉報啦！

在香港排公屋一向是極難的事，因此若能成功排到而家獲分的地方和單位不俗的話，確實是一件可喜可賀之事。早前，有網民就在社交平台上暱名投稿，指自己近日在接送小朋友返放學時，經常聽到一位學生家長炫耀自己獲排大埔富蝶邨公屋，雖然上到樓是一件值得開心的事，但這位幸運兒可能被興奮沖昏頭腦，竟然公開自爆自己是次之所以能夠成功上樓，全靠自己用3點避開政府的資產與入息審查，引來廣大網民不滿，更紛紛向發文者倡議「快啲舉報佢」！

這位幸運兒可能被興奮沖昏頭腦，竟然公開自爆自己是次之所以能夠成功上樓，全靠自己用3點避開政府的資產與入息審查，引來廣大網民不滿，更紛紛向發文者倡議「快啲舉報佢」！（圖片來源：TVB《香港愛情故事》劇照）

這位幸運兒可能被興奮沖昏頭腦，竟然公開自爆自己是次之所以能夠成功上樓，全靠自己用3點避開政府的資產與入息審查，引來廣大網民不滿，更紛紛向發文者倡議「快啲舉報佢」！（圖片來源：TVB《香港愛情故事》劇照）

港人一家三口獲派大埔富蝶邨公屋 到處炫耀引旁人不滿

成功獲派公屋當然是一件開心事，因此偶爾在社交平台或討論區看到有人分享自己成功上樓的話，大多數都會引來網民熱烈祝賀及希望能夠沾沾喜氣。不過，早前就有網民暱名發文，指自己近日在接送小朋友返放學時，就經常聽到一位學生家長炫耀自己一家三口剛獲派大埔富蝶邨公屋，更不時用「好威」的口吻到處宣揚，引起部分人士不滿。

 

早前就有網民暱名發文，指自己近日在接送小朋友返放學時，就經常聽到一位學生家長炫耀自己一家三口剛獲派大埔富蝶邨公屋。（圖片來源：TVB《親親我好媽》劇照） 因此偶爾在社交平台或討論區看到有人分享自己成功上樓的話，大多數都會引來網民熱烈祝賀及希望能夠沾沾喜氣。（圖片來源：Facebook@香港公營房屋討論區）

疑被興奮沖昏頭腦 公開自爆成功上樓全靠3點

不過，以上人士不滿並非因為眼紅或「唔抵得」，而是因為這位成功上樓的家長可能因為被興奮沖昏頭腦，因而仿佛吃了誠實豆沙包般，自爆成功上樓的背後玄機。他揚言自己「啲錢擺喺親戚度」、「老公做自僱人士唔洗報稅」，加上自己的物業本身在內地，平時「放長假就返大陸住」，因而政府未能查到他們真正的入息和資產。而這位家長除了成功排到公屋之外，更因為用了以上手法隱瞞入息，他們的孩子更成功申請全額學生津貼，完全是吃盡政府所有福利。

 

而是因為這位成功上樓的家長可能因為被興奮沖昏頭腦，因而仿佛吃了誠實豆沙包般，自爆成功上樓的背後玄機。（圖片來源：電影《整蠱專家》劇照） 他揚言自己「啲錢擺喺親戚度」、「老公做自僱人士唔洗報稅」，加上自己的物業本身在內地，平時「放長假就返大陸住」，因而政府未能查到他們真正的入息和資產。（圖片來源：TVB《香港愛情故事》劇照）

發文者轟政府無能 網民倡議：快啲舉報佢

眼見這位家長明明有錢有物業，但卻因為用了種種手法而成功隱瞞政府，最後更成功享用大量政府所提供的福利，令發文者感到十分無奈及氣憤，不禁苦呻「無能正苦（政府）就查唔到呢啲個案」。其他網民得知這位學生家長成功上樓的背後原因後，紛紛留言炮轟，直指「果然人無恥則無敵」、「有錢有物業嘅識玩就上到樓，難為無錢嗰啲繼續住劏房」，又有人提議發文者應該盡快向房委會舉報對方，更直指「我舉報過兩次，真係成功趕走到」。

 

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（圖片來源：Facebook@香港公營房屋討論區） （圖片來源：Facebook@香港公營房屋討論區） （圖片來源：Facebook@香港公營房屋討論區） （圖片來源：Facebook@香港公營房屋討論區） （圖片來源：Facebook@香港公營房屋討論區） （圖片來源：Facebook@香港公營房屋討論區）
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