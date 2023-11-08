網上熱話｜港人炫耀獲派大埔富蝶邨公屋 自爆靠3點成功上樓 網民倡議：快啲舉報啦！

在香港排公屋一向是極難的事，因此若能成功排到而家獲分的地方和單位不俗的話，確實是一件可喜可賀之事。早前，有網民就在社交平台上暱名投稿，指自己近日在接送小朋友返放學時，經常聽到一位學生家長炫耀自己獲排大埔富蝶邨公屋，雖然上到樓是一件值得開心的事，但這位幸運兒可能被興奮沖昏頭腦，竟然公開自爆自己是次之所以能夠成功上樓，全靠自己用3點避開政府的資產與入息審查，引來廣大網民不滿，更紛紛向發文者倡議「快啲舉報佢」！

港人一家三口獲派大埔富蝶邨公屋 到處炫耀引旁人不滿 成功獲派公屋當然是一件開心事，因此偶爾在社交平台或討論區看到有人分享自己成功上樓的話，大多數都會引來網民熱烈祝賀及希望能夠沾沾喜氣。不過，早前就有網民暱名發文，指自己近日在接送小朋友返放學時，就經常聽到一位學生家長炫耀自己一家三口剛獲派大埔富蝶邨公屋，更不時用「好威」的口吻到處宣揚，引起部分人士不滿。

疑被興奮沖昏頭腦 公開自爆成功上樓全靠3點 不過，以上人士不滿並非因為眼紅或「唔抵得」，而是因為這位成功上樓的家長可能因為被興奮沖昏頭腦，因而仿佛吃了誠實豆沙包般，自爆成功上樓的背後玄機。他揚言自己「啲錢擺喺親戚度」、「老公做自僱人士唔洗報稅」，加上自己的物業本身在內地，平時「放長假就返大陸住」，因而政府未能查到他們真正的入息和資產。而這位家長除了成功排到公屋之外，更因為用了以上手法隱瞞入息，他們的孩子更成功申請全額學生津貼，完全是吃盡政府所有福利。