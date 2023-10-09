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生活
2023-10-09 19:30:00

網上熱話｜港人狠批香港機場比唔上深圳機場 列3點盛讚大陸有優勢 網民：洗唔洗盲撐？

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網上熱話｜港人指深圳機場完勝香港機場 3點認證大陸有極大優勢網民：盲撐！

網上熱話｜港人指深圳機場完勝香港機場 3點認證大陸有極大優勢網民：盲撐！

自從開關後有不少人都會北上旅遊，而且大多對大陸的一切讚不絕口，幾乎認為所有東西都比香港性價比更高。早前，有港人北上去完位於深圳的寶安機場後，被該處的設計、設施和配套等大為感動，因而不禁由衷發文，在社交平台上盛讚深圳寶安機場完勝香港國際機場，更列出3點證實香港機場已遠遠比不上深圳，引來大批網民留言嘲諷，直指他「大鄉里出城」、「井底之蛙」，更狠批他無疑是「盲撐」、「點都要搵啲嘢嚟讚」。

早前，有港人北上去完位於深圳的寶安機場後，被該處的設計、設施和配套等大為感動。（圖片來源：Instagram@hongkongairport）

早前，有港人北上去完位於深圳的寶安機場後，被該處的設計、設施和配套等大為感動。（圖片來源：Instagram@hongkongairport）

港人北上後由衷發文 盛讚深圳寶安機場完勝香港機場

港人熱愛北上遊玩已是公認的事實，主要因為港人認為與其在物價高企的香港食買玩，不如到性價比較高而又方便的深圳消費。早前，一位剛去完深圳的港人就在網上發文，直指自己在到訪深圳寶安機場後，驚訝地發現原來深圳現時的發展已十分發達，甚麼認為香港國際機場都比不上深圳的設施和配套！部分網民亦同意發文者的觀點，更紛紛揚言「香港所有嘢都已經被內地過晒頭」、「香港機場係千禧年前的產物」、「點比得上深圳寶安機場」。

 

（圖片來源：Instagram@hongkongairport） （圖片來源：Facebook@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區） （圖片來源：Facebook@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區） （圖片來源：Instagram@hongkongairport）

列3點認證大陸有優勢 幾乎集齊平靚正？

發文者及一眾網民認為深圳寶安機場主要有3大優勢，因而令香港國際機場完全比下去，當中包括機場配套交通、機場內的餐廳以及地勤人員的服務態度。網民表示香港的機場快線車費高昂，根本「難以負擔」，根據港鐵官網的價目表，使用八達通從青衣站乘坐機場快線前往機場要港元$65，從九龍站乘坐則要$100，而從香港站乘坐則高達$110，而寶安機場到福田口岸的地鐵票價則只需8元。除了車費，網民又指香港機場內的餐廳消費極高，而選擇亦比寶安機場少很多，直指「香港機場餐廳又貴又難食，影衰香港」。至於服務方面，網民分享「4月底去上海時，不知道要提前30分鐘上機，同老人家走咗去食野，準備回去時，收到電話，原來全機人都上晒，航空公司打電話call我上機，等我關艙門，全機最後一人，這服務香港應該沒有。」

 

（圖片來源：Facebook@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區） （圖片來源：Instagram@hongkongairport） （圖片來源：Instagram@hongkongairport） （圖片來源：Facebook@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）

香港網民留言嘲諷：井底之蛙！

眼見發文者及部分網民對深圳寶安機場讚不絕口，引來大批網民熱議。雖然有網民同意香港機場的設施和配套的確不足及略嫌過時，特別是經過3年疫情後，不少客運大樓的餐廳都因此而結業，令到旅客的選擇更少，但有網民仍然力撐香港機場，直指香港機場主打「國際化」、「航線多」。有網民就留言嘲諷指盛讚大陸機場的網民無疑是「未見過世面」、「井底之蛙」，更有人分享經驗指「大陸機場係大係新，但冇有趣嘅零售睇、冇好嘢食、大得嚟行餐懵，delay極嚴重、過關查餐懵，關員極無禮。香港機場相比起嚟最舒服！」

 

（圖片來源：Facebook@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區） （圖片來源：Facebook@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）
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